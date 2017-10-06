Dünya Kupası mucizelere kaldı!

Tangocular grupta hayati derecedeki maçta, evinde Peru ile yenişemedi. Arjantin'in baştan sona büyük üstünlüğü ile oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Messi'li Tangocular 1970 yılından bu yana her Dünya Kupası'nda boy göstermişti.

Arjantin 0-0 Peru

Gecenin diğer maçında ise lider Brezilya, Bolivya deplasmanına çıktı. Mücadele başladığı gibi golsüz sonuçlandı. Daha önce kupaya katılmayı garantileyen Sambacılar, 1 puanı da hanesine yazdırdı.

Bolivya 0-0 Brezilya

Copa Amerika Şampiyonu Şili ise sahasında Ekvador'u ağırladığı.Rusya biletini kapmak isteyen Şili, Alexis Sanches'in bitime dakikalar kala bulduğu golle maçtan galip ayrıldı ve Rusya yolculuğu için büyük bir avantaj yakaladı.

Şili 2-1 Ekvador

Dünya Kupası Güney Amerika grubundaki puan tablosu ise şöyle şekillendi: