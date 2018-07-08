Dünya Kupası için flaş öneri! Rıdvan Dilmen...
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, 2018 Dünya Kupası'nı değerlendirdi ve bir öneride bulundu.
Dilmen, yaptığı değerlendirmede ‘’İngilizler ve Hırvatlar rakiplerini geçerek eşleştiler. Diğer tarafta da Belçika ve Fransa var. Son 4’e Avrupa ülkeleri kaldı. Benim dünya futboluna bir önerim olacak. Bu istatistikler ile de belgelenebilir. Altın gol kuralı dışındaki uygulamalarda, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda veya yerel kupalarda penaltılara gitmeyen maç sayısı ne kadardır? Uzatmalara giden maçlar sıkıcı oluyor, iki takım da maçları penaltılara götürmek istiyor. Futbolun güzelliği için bunun değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi lazım.’’ ifadelerini kullandı. (NTVSpor)
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