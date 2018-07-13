Dünya Kupası finaline 8,00 oran!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya Kupası
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
13.07.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

Dünya Kupası finaline 8,00 oran!

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Dünya Kupası finaline 8,00 oran!

Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak dev finale sürpriz iddaa oranı! Herkesin gözü kupayı kimin alacağında ama "Altın Top" ödülünde yüksek bir oran göze çarpıyor! İşte detaylar...

"Altın Top" ödülü nedir?

- 1982 yılından beri, spor giyim markası "Adidas" sponsorluğunda, Dünya Kupası'nın "en iyi" oyuncusuna verilen ödüle "Altın Top" denmektedir.

- İlk olarak İtalyan Paolo Rossi (İtalya) kazanmıştı, son kupada ise Lionel Messi (Arjantin) ödülü evine götürdü.

- 9 defa sahibini bulan ödülün tarihçesinde dikkat çeken ise 7 defa finalde boy gösteren isimlerden birine verilmiş olması.

- Son 5 finaldeki detay ise kupayı kazanan takımdan bir oyuncuya ödülün verilmemiş olması.

- Basın mensuplarının oylarıyla ödül sahibini bulacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 100Fransa - Hırvatistan
    1
    MS1
    1,65
    4360kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Dünya Kupası finaline 8,00 oran!

- "Altın Top" dışında 4 ödül daha sahibini bulacak.

- Gol kralına verilecek olan "Altın Ayakkabı", en iyi kaleci performansı için "Altın Eldiven", 21 yaş altındaki en iyi oyuncu için "En İyi Genç Oyuncu" ve kart puanı en az olan takımın aldığı "Fair Play" ödülü de sahiplerini bulacak.

- iddaa ise bizlere sadece "Altın Top" öneriyor.

- "En İyi Genç Oyuncu" alması çok yüksek ihtimal olan Kylian Mbappe, iki ödül birden kazanırsa sürpriz olur ve açılan oran da riski karşılamıyor. (1,65)

- Sponsor ile paralel gidildiğinde göze çarpan isim N'Golo Kante, o bağlantı düşünülmese bile arka bahçeyi toplayan isim. (Diğer - 2,00)

- Fransa şampiyon olursa, kaybedeni boş geçmeyelim adayı Luka Modric.

- Hırvatistan şampiyon olursa da Luka Modric ödülü alabilir, özellikle takımı buraya kadar taşıyan lider oyuncu olduğu için. (Diğer - 2,00)

- Fransa formasıyla çıktığı son 7 eleme maçında 11 gole katkısı olan Antoine Griezmann unutulmasın. (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası maçları - 7 gol & 4 asist)

- Fransa şampiyon olursa mutlaka, yine gol ya da asist katkısı yapacaktır. Şampiyon olan takımdan bir oyuncuya "Altın Top" verilmeme ihtimaline rağmen, Griezmann için açılan 8,00 oran çok değerli!

En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 200Belçika - İngiltere
    1
    MS1
    1,95
    6076kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
Fransa-Hırvatistan TEK MAÇ iddaa tahminleri - 15 Temmuz 2018Nesine TV yorumcusu Senih Yurga, 15 Temmuz Pazar iddaa programında yer alan Dünya Kupası "final" maçını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonucu tahminini paylaştı. "Fransa-Hırvatistan" maçını MBS1 olarak Nesine.com'da oynayabilirsiniz.
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