Dünya Kupası finaline 8,00 oran!
Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak dev finale sürpriz iddaa oranı! Herkesin gözü kupayı kimin alacağında ama "Altın Top" ödülünde yüksek bir oran göze çarpıyor! İşte detaylar...
"Altın Top" ödülü nedir?
- 1982 yılından beri, spor giyim markası "Adidas" sponsorluğunda, Dünya Kupası'nın "en iyi" oyuncusuna verilen ödüle "Altın Top" denmektedir.
- İlk olarak İtalyan Paolo Rossi (İtalya) kazanmıştı, son kupada ise Lionel Messi (Arjantin) ödülü evine götürdü.
- 9 defa sahibini bulan ödülün tarihçesinde dikkat çeken ise 7 defa finalde boy gösteren isimlerden birine verilmiş olması.
- Son 5 finaldeki detay ise kupayı kazanan takımdan bir oyuncuya ödülün verilmemiş olması.
- Basın mensuplarının oylarıyla ödül sahibini bulacak.
Dünya Kupası finaline 8,00 oran!
- "Altın Top" dışında 4 ödül daha sahibini bulacak.
- Gol kralına verilecek olan "Altın Ayakkabı", en iyi kaleci performansı için "Altın Eldiven", 21 yaş altındaki en iyi oyuncu için "En İyi Genç Oyuncu" ve kart puanı en az olan takımın aldığı "Fair Play" ödülü de sahiplerini bulacak.
- iddaa ise bizlere sadece "Altın Top" öneriyor.
- "En İyi Genç Oyuncu" alması çok yüksek ihtimal olan Kylian Mbappe, iki ödül birden kazanırsa sürpriz olur ve açılan oran da riski karşılamıyor. (1,65)
- Sponsor ile paralel gidildiğinde göze çarpan isim N'Golo Kante, o bağlantı düşünülmese bile arka bahçeyi toplayan isim. (Diğer - 2,00)
- Fransa şampiyon olursa, kaybedeni boş geçmeyelim adayı Luka Modric.
- Hırvatistan şampiyon olursa da Luka Modric ödülü alabilir, özellikle takımı buraya kadar taşıyan lider oyuncu olduğu için. (Diğer - 2,00)
- Fransa formasıyla çıktığı son 7 eleme maçında 11 gole katkısı olan Antoine Griezmann unutulmasın. (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası maçları - 7 gol & 4 asist)
- Fransa şampiyon olursa mutlaka, yine gol ya da asist katkısı yapacaktır. Şampiyon olan takımdan bir oyuncuya "Altın Top" verilmeme ihtimaline rağmen, Griezmann için açılan 8,00 oran çok değerli!
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