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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya Kupası
İHA
16.07.2018 - 14:05, Son Güncelleme:

Dünya Kupası finalinde sahaya girenlerin kim olduğu ortaya çıktı

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Dünya Kupası finalinde sahaya girenlerin kim olduğu ortaya çıktı

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası final maçının sonunda sahaya giren kadın 4 kadının politik amaçla bu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası'nın finali Moskova’da bulunan Luzhniki Stadyumu'nda gerçekleşti. Fransa’nın Hırvatistan’ı 4-2 yendiği maçın sonunda sahaya 4 kadın girdi. Ortalığın karıştığı olay basit bir taraftar sevinci olarak anlaşıldı. Sahaya giren 4 kadın, saha kenarında bulunan polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların ilk sorgusunda bu hareketin politik bir eylem olduğu ortaya çıktı. Dünya Kupası finalindeki sahaya inme eylemini Pussy Riot üstlendi. Rusya’da politik tutukluların ve yasa dışı gözaltıların olduğunu iddia eden grup, eylemi politik tutukluların salınmasını ve yasa dışı gözaltılara son verilmesini talep etmek için yaptığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden de açıklama yapan grup, eylemlerine devam edeceklerini belirterek, bu eylemlerin durması için şartlarını açıkladı.

Talepler yerine getirilmezse eylemlere devam edilecek
Grup, 6 maddelik talebinde tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması, keyfi hapis cezalarının ortadan kalkması, mitinglerde yasa dışı tutuklamaların durdurulması, ülkede siyasi rekabete izin verilmesi, cezai suçlar üretilmemesi ve insanları hiçbir sebepten ötürü cezaevlerinde tutmamak, polisin halka karşı tutumunun şeffaflaşması gibi maddeler sıraladı.

Grubun iddialarına karşılık ise sosyal medya üzerinden karşı bir eylem başladı. Gruba daha önce destek veren Ruslar, bu eylemden sonra desteklerini keseceklerini beyan eden birçok paylaşım yaptı. Gözaltına alınan protestocuların sorguları devam ediyor.

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