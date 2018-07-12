Dünya Kupası finali Pitana'nın
Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası ’nda Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak olan final maçını, Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek.
Bu, Pitana'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki 5. karşılaşması olacak. Arjantinli hakem, Rusya'nın Suudi Arabistan'ı 5-0 yendiği açılış maçını da yönetmişti. Böylece Dünya Kupası tarihinde ilk kez, açılış maçını yöneten hakem, finalde düdük çalacak.
Pitana, F Grubu'ndaki Meksika-İsveç, son 16 turundaki Hırvatistan-Danimarka ve çeyrek finaldeki Uruguay-Fransa maçlarını yönetti.
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