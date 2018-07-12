Dünya Kupası final maçı ne zaman? Finalin ismi Hırvatistan Fransa!

Dünya Kupası 2018, final maçı ile son buluyor. Hırvatistan'ın etkili bir geri dönüşle tarihte adını ilk kez yazdırdığı Dünya Kupası 2018 finali, tüm dünyanın takip ettiği karşılaşma olacak. Fransa ile Hırvatistan'ın mücadele edeceği karşılaşma, bir nevi Mbappe, Griezmann, Modric ve Perisic gibi futbolcuların duellosu olacak. Peki, Fransa Hırvatistan Dünya Kupası final maçı ne zaman oynanacak? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FRANSA HIRVATİSTAN DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Büyük bir efor sarf ederek finale adını yazdıran Fransa ve İngiltere'nin mücadelesi, 15 Temmuz Pazar günü oynanacak. Karşılaşma TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin hakemi ise FIFA tarafından kısa süre içerisinde açıklanacak.

2018 Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Hırvatistan finale çıkarak, Fransa’nın rakibi oldu.



Luzhniki’de oynanan maçı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır’ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Hızlı başlayan yarı final maçında İngiltere henüz 5. dakikada Kieran Trippier ile 1-0 öne geçti. Ceza yayının hemen gerisinden kullanılan serbest vuruşta Kieran Trippier direkt kaleye gönderdiği topla ağları sarstı. Erken gelen gol sonrası eşitliği sağlamak isteyen Hırvatistan arka arkaya ataklarla öne çıksa da İngiltere savunması geçit vermedi. Sonlara doğru durağan bir hal alan ilk yarı İngiltere’nin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Mücadelenin ikinci yarısına takımlar etkili başladı. Karşılıklı ataklarla gol arayan yarı finalistler, iyi bir futbol ortaya koydu. İlerleyen dakikalarda İngiltere karşısında baskı kurmayı başaran Hırvatistan eşitliği yakaladı. 68. dakikada Sime Vrsaljko’nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Ivan Perisic son dokunuşu yaparak skoru eşitledi. 1-1’lik eşitliğin ardından öne geçmek için iki takım da büyük çaba sarf etti. Büyük çekişmeye sahne olan son dakikalarda takımlar yenişemeyince mücadele uzatmalara gitti.



Uzatmalara etkili başlayan taraf İngiltere oldu fakat sonradan açılan Hırvatistan, rakibi karşısında baskı kurmayı başardı. Baskı sonrası kapanan İngiltere savunması, Hırvatlara geçit vermedi. İlk uzatma devresinde skor değişmedi.



İkinci uzatma devresinde daha dengeli bir oyun sergileyen Hırvatistan aradığı golü buldu. 109. dakikada Ivan Perisic’in kafa ile ceza sahasına indirdiği topu Mario Mandzukic ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Hırvatistan tarihinde ilk kez finale çıktı ve Fransa’nın rakibi oldu.

2018 Dünya Kupası finalinde Fransa ile Hırvatistan, 15 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek.

YARI FİNAL NATO ZİRVESİNİN DE GÜNDEMİ OLDU

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Arnavutluk Başbakanı

Edi Rama, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı

final mücadelesinin son dakikalarını cep telefonu ekranından birlikte izledi.



NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Başkan Erdoğan ile Başbakanlar May, Merkel ve Rama, Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasının son dakikalarını ayaküstü cep telefonundan birlikte seyretti.



Arnavutluk Başbakanı Rama'nın sosyal medya hesabından "Son Dakika" (Minuta e Fundit) notuyla paylaştığı videoda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.



Karşılaşmanın son anlarını dikkatle takip eden liderler, bir yandan maçı yorumladı.



Videoda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, İngiltere Başbakanı May'e maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın Türk olduğundan bahsettiği, müsabakanın bitiş düdüğü ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın, finale yükselme şansını kaybeden İngiltere'nin Başbakanı May'i teselli ederek "Dünya Kupası, Batı Balkanlar'a geliyor." yorumunu yaptığı görülüyor.



2018 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 1-1 biten yarı final mücadelesinde Hırvatistan, uzatma bölümünde İngiltere'ye 2-1'lik üstünlük sağlamış ve adını finale yazdırmıştı.

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