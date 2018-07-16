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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Dünya KupasÄ±
AA
16.07.2018 - 12:33, Son GÃ¼ncelleme:

Dünya KupasÄ± ev sahiplerine yaramÄ±yor

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Dünya KupasÄ± ev sahiplerine yaramÄ±yor

Geride kalan 21 finalin sadece 6'sÄ±nda ev sahibi takÄ±mlar kazanÄ±rken, 15'inde diÄŸerleri mutlu sona ulaÅŸtÄ±.

Uruguay, Ä°talya, Ä°ngiltere, BatÄ± Almanya, Arjantin ve Fransa, evlerinde kupa kazanan takÄ±mlar oldu - Brezilya ile Ä°sveÃ§, Ã¼lkelerinde dÃ¼zenlenen kupalarda final oynamalarÄ±na raÄŸmen kaybetti - Ev sahipleri son 5 DÃ¼nya KupasÄ±'nda baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±Â 

Futbolda FIFA DÃ¼nya KupasÄ±'nda geride kalan 21 finalin sadece 6'sÄ±nda ev sahibi takÄ±mlar ÅŸampiyon oldu.Â 
Uruguay'da 1930 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan DÃ¼nya KupasÄ±, bugÃ¼ne kadar 21 kez dÃ¼zenlendi. Bu 21 kupada ev sahibi Ã¼lkeler 6 kez mutlu sona ulaÅŸtÄ±.Â 
Ä°lk iki DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± ev sahibi Ã¼lkeler kazandÄ±, son 5 organizasyonda ise ev sahibi olmayanlar zirveye Ã§Ä±ktÄ±.Â 

KAZANAN 6 EV SAHÄ°BÄ°

DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla ev sahibi Ã¼lkeler baÅŸarÄ±lÄ± bir grafik Ã§izdi.Â 

1930'da Uruguay, 1934'te de Ä°talya, evlerinde dÃ¼zenlenen ÅŸampiyonalarda taraftarlarÄ±na ÅŸampiyonluk sevinci yaÅŸattÄ±.Â 

Ä°ngiltere, 1966'da evindeki kupada ilk ve tek ÅŸampiyonluÄŸunu alÄ±rken, BatÄ± Almanya 1974'te, Arjantin 1978'de, son olarak da Fransa 1998'de seyircisi Ã¶nÃ¼nde ÅŸampiyon oldu.Â 

SON 5 TURNUVADA EV SAHÄ°PLERÄ° KAZANAMADI

Son 5 DÃ¼nya KupasÄ±'nda ev sahibi Ã¼lkeler ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸamadÄ±.Â 

Fransa 1998'in ardÄ±ndan, 2002'de GÃ¼ney Kore ve Japonya'daki kupayÄ± Brezilya, 2006 Almanya'dakini Ä°talya, 2010 GÃ¼ney Afrika'dakini Ä°spanya, 2014 Brezilya'dakini Almanya ve 2018 Rusya'dakini Fransa kazandÄ±.Â 

BREZÄ°LYA VE Ä°SVEÃ‡ EVLERÄ°NDEKÄ° FÄ°NALÄ° KAYBETTÄ°Â

DÃ¼nya KupasÄ± tarihinde evlerinde final oynayÄ±p kaybeden iki Ã¼lke milli takÄ±mÄ± bulunuyor.Â 

Brezilya 1950'de, Ä°sveÃ§ ise 1958'de Ã¼lkelerinde yapÄ±lan DÃ¼nya KupasÄ±'nda final oynamalarÄ±na raÄŸmen mutlu sona ulaÅŸamadÄ±.Â 

Brezilya, 1950'de statÃ¼ gereÄŸi beraberliÄŸin bile kendisine yettiÄŸi finalde, seyircisi Ã¶nÃ¼nde Uruguay'a 2-1 maÄŸlup olup, tarihinde ilk kez ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸma fÄ±rsatÄ±nÄ± tepti. Ä°sveÃ§ ise 1958'deki finalde taraftarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda Brezilya'ya 5-2 gibi farklÄ± bir sonuÃ§la yenilerek, ikinci oldu.Â 

EV SAHÄ°PLERÄ° VE ÅžAMPÄ°YONLAR

DÃ¼nya KupasÄ±'nda ev sahipleri, ÅŸampiyonlar, finalistler ve sonuÃ§lar ÅŸÃ¶yle:Â 

Tarih Ev sahibi Åžampiyon Finalist SonuÃ§Â 

1930 Uruguay Uruguay Arjantin 4-2Â 

1934 Ä°talya Ä°talya Ã‡ekoslovakya 2-1 (uzatma)Â 

1938 Fransa Ä°talya Macaristan 4-2Â 

1950 Brezilya Uruguay Brezilya 2-1Â 

1954 Ä°sviÃ§re BatÄ± Almanya Macaristan 3-2Â 

1958 Ä°sveÃ§ Brezilya Ä°sveÃ§ 5-2Â 

1962 Åžili Brezilya Ã‡ekoslovakya 3-1Â 

1966 Ä°ngiltere Ä°ngiltere BatÄ± Almanya 4-2 (uzatma)Â 

1970 Meksika Brezilya Ä°talya 4-1Â 

1974 BatÄ± Almanya BatÄ± Almanya Hollanda 2-1Â 

1978 Arjantin Arjantin Hollanda 3-1 (uzatma)Â 

1982 Ä°spanya Ä°talya BatÄ± Almanya 3-1Â 

1986 Meksika Arjantin BatÄ± Almanya 3-2Â 

1990 Ä°talya BatÄ± Almanya Arjantin 1-0Â 

1994 ABD Brezilya Ä°talya 0-0 (3-2 penaltÄ±)Â 

1998 Fransa Fransa Brezilya 3-0Â 

2002 G.Kore-Japonya Brezilya Almanya 2-0Â 

2006 Almanya Ä°talya Fransa 1-1 (5-3 penaltÄ±)Â 

2010 G.Afrika Ä°spanya Hollanda 1-0 (uzatma)Â 

2014 Brezilya Almanya Arjantin 1-0 (uzatma)Â 

2018 Rusya Fransa HÄ±rvatistan 4-2Â 


EV SAHÄ°PLERÄ°NÄ°N PERFORMANSI

Ä°talya 1990'da, Almanya ise 2006'da ev sahibi olduklarÄ± DÃ¼nya kupalarÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rayÄ± elde etti.Â 

TÃ¼rkiye, 2002'deki DÃ¼nya KupasÄ±'nda Ã¶nce ev sahibi Japonya'yÄ± son 16 turunda, daha sonra da diÄŸer ev sahibi GÃ¼ney Kore'yi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä±nda yenmeyi baÅŸardÄ±.Â 

GÃ¼ney Afrika, ev sahibi olup, ilk tur gruplarÄ±nÄ± geÃ§emeyen tek Ã¼lke oldu.Â 

Åžampiyon olamayan ve finale Ã§Ä±kamayan ev sahibi Ã¼lkelerin DÃ¼nya KupasÄ± performanslarÄ± ÅŸÃ¶yle:Â 

1938 Fransa: Ã‡eyrek finalde 3-1'lik skorla Ä°talya'ya elendi.Â 

1954 Ä°sviÃ§re: Ã‡eyrek finalde 7-5'lik skorla Avusturya'ya kaybetti.Â 

1962 Åžili: YarÄ± finalde 4-2'lik skorla Brezilya'ya elendi.Â 

1970 Meksika: Ã‡eyrek finalde 4-1'lik skorla Ä°talya'ya yenildi.Â 

1982 Ä°spanya: Ä°kinci turda BatÄ± Almanya ve Ä°ngiltere'nin bulunduÄŸu grubu son sÄ±rada tamamlayÄ±p elendi.Â 

1986 Meksika: Ã‡eyrek finalde penaltÄ±lar sonucunda 4-1'le BatÄ± Almanya'ya maÄŸlup oldu.Â 

1990 Ä°talya: Ä°ngiltere'yi 2-1 yenerek dÃ¼nya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ oldu.Â 

1994 ABD: Son 16 turunda Brezilya'ya 1-0 yenilerek elendi.Â 

2002 GÃ¼ney Kore-Japonya: GÃ¼ney Kore, TÃ¼rkiye'ye 3-2 yenilerek, dÃ¼nya dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ oldu. Japonya, son 16 turunda TÃ¼rkiye'ye 1-0 maÄŸlup olarak elendi.Â 

2006 Almanya: Portekiz'i 3-1 yenerek, dÃ¼nya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ oldu.Â 

2010 GÃ¼ney Afrika: Uruguay, Meksika ve Fransa'nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± A Grubu'nu 3. sÄ±rada tamamlayarak, elendi. GÃ¼ney Afrika, ev sahibi olup, grup aÅŸamasÄ±nÄ± geÃ§emeyen ilk Ã¼lke olarak dikkati Ã§ekti.Â 

2014 Brezilya: YarÄ± finalde Almanya'ya 7-1 gibi tarihi bir skorla maÄŸlup olan Brezilya, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä±nda da Hollanda karÅŸÄ±sÄ±nda sahadan 3-0 yenik ayrÄ±ldÄ±. 2018 Rusya: Ã‡eyrek finalde seri penaltÄ±lar sonucunda HÄ±rvatistan'a maÄŸlup oldu.

GÃ¼nÃ¼n en popÃ¼ler bahislerini incelemek iÃ§inÂ buraya tÄ±klayÄ±n!

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