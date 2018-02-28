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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol Dünya Kupası elemelerine büyük ilgi
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Sıradaki Haber: Portland evinde rahat kazandı

Basketbol
28.02.2018 - 12:21, Son Güncelleme:

Dünya Kupası elemelerine büyük ilgi

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Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde gruplarda dördüncü karşılaşmalar tamamlanırken, ikinci pencerede oynanan eleme maçları da ilk pencerede olduğu gibi dünyanın her yerindeki taraftarlardan büyük ilgi gördü, maçlar dolu salonlarda oynandı.

Çin’in ev sahipliği yapacağı 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası’na katılacak takımların belirleneceği elemelerde Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarında ikinci pencere müsabakaları oynandı.

Taraftarlar, ikinci pencerede de salonları doldurarak milli takımlarına büyük destek gösterdiler

Türk Seyirciler, Millileri Yine Yalnız Bırakmadı
Avrupa kıtası elemelerinde ikinci penceredeki ilk maçında deplasmanda İsveç’e 59-58 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızın müsabakayı oynadığı 7.500 kişilik Hovet Arena’nın tamamı doldu. Çok sayıda Türk basketbolsever de karşılaşmayı salonda takip etti. Taraftarlar maç boyunca millilere tezahüratlarla destek vererek yalnız bırakmadı.

FIBA Dünya Şampiyonası’na Üç Kıtada da Büyük İlgi

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Eleme maçları Asya, Amerika ve Avrupa kıtalarında yoğun ilgi gördü. Bu kıtalarda yer alan ülkelerin taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Manila’da Filipinler’in Japonya’yı 89-84 mağlup ettiği karşılaşmayı 10 binin üzerinde taraftar takip ederken, Almanya’nın ev sahibi Gürcistan’ı 87-77 mağlup ettiği maçta salondaki taraftar sayısı 8 bini geçti. Ev sahibi Rusya’nın Bosna Hersek’i 70-53 mağlup ettiği maça ise 7 bin 500 basketbolsever tanıklık etti.  Amerika kıtasında ise Brezilya’nın kendi sahasında Şili’ye karşı 83-58 kazandığı maçı 10 binin üzerinde taraftar izlerken, Meksika’nın sahasında Porto Riko’ya 100-80 yenildiği ve Uruguay'ın Arjantin’i deplasmanda 88-83 yendiği maçta biletlerin tamamı tükendi.

FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Üçüncü Pencere Maçları Haziran’da

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’ne ilk pencerede aldığı iki galibiyetle lider olarak başlayan A Erkek Basketbol Milli Takımı, B Grubu'ndaki ikinci pencere maçlarında İsveç’e 59-58, Letonya’ya 79-70 mağlup oldu. Alınan bu sonuçların ardından, Millilerimiz grubunda averajla ikinci sırada yer alırken, ilk sıra Ukrayna’nın oldu. FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde üçüncü penceredeki maçlar 28-29 Haziran ve 1-2 Temmuz tarihlerinde oynayacak. Milli takımımız, 28 Haziran’da Ukrayna, 1 Temmuz’da İsveç ile kendi sahasında karşılaşacak. Karşılaşmaların oynanacağı şehirler daha sonra belli olacak. Oynanacak üçüncü pencere maçlarının ardından gruplarını ilk üç sırada tamamlayan takımlar ikinci tura yükselecek.

 

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