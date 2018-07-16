Dünya Kupası bitti, Danimarka yeni başladı! Banko iddaa...
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası sona erdi, Avrupa'daki ligler de yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Cuma günü başlayan Danimarka Süper Ligi'nde sahne Kopenhag'ın...
FC Kopenhag
- İsveç ile başarılı bir Dünya Kupası geçiren Robin Olsen, Danimarka milli takımında görev yapan William Kvist kadroda yok.
- Brentford'dan transfer edilen tecrübeli stoper Andreas Bjelland'ın durumu maç saati netleşecek.
- Sezona, resmi olarak, Finlandiya deplasmanında - KuPS maçıyla başladılar.
Horsens
- Stoper, kaptan Mathias Nielsen şüpheli, sağ kanatta görev yapan tecrübeli isim Lasse Kryger sakat.
- Geçtiğimiz sezon oynadıkları 4 maçta da FC Kopenhag'a gol atmayı başardılar, hatta ilk maçta açık favori olan rakiplerinden 1 puan almışlardı.
- Normal sezonu 6'ncı sırada tamamladıktan sonra Şampiyonluk Grubu'na yükselmişlerdi ama o grupta oynadıkları 5 deplasman maçını da kaybedip sezonu bitirdiler.
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