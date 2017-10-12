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Dünya Kupası aşkına! Fenerbahçe...

Yönetim son dönemde Ben Arfa’ya yönelse de listedeki diğer isim Jack Wilshere konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. İngiliz oyuncu, Dünya Kupası’nda yer almak için Arsenal’den ayrılıp düzenli oynayacağı bir takıma gitme kararı aldı.

Hürriyet Haber
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Ara transfer döneminin başlamasına yaklaşık 2 aylık bir zaman olsa da Fenerbahçe çalışmalara erken başladı. Son dönemde Sarı-Lacivertliler, ilgisini Ben Arfa’ya yöneltmişti. Ancak Kanarya’nın bir diğer orta saha adayı olan Jack Wilshere konusunda da ilginç ve önemli gelişmeler var

Arsenal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcuya 4 yıllık yeni kontrat önermişti. İngiliz ekibi, Wilshere’ın bu teklifi kabul edeceğini yazmıştı. Ancak İngiltere Milli Takımı Gareth Southgate ile Jack Wilshere arasındaki görüşme sonrası işler değişti.

ARSENAL'DEN AYRILMASIN
Milli takımda yaratıcı oyuncu eksikliği yaşayan Southgate’in yıldız futbolcuya, “Dünya Kupası’nda bizimle olabilirsin. Ancak bunun için ocak ayında Arsenal’den ayrılarak düzenli oynayacağın bir takıma gitmen gerek” tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

25 yaşındaki oyuncunun, bu konuşma sonrasında Arsenal’in sözleşme önerisini geri çevirerek ocak ayında yeni bir maceraya başlama kararı aldığı belirtildi. Wilshere’ın olası yeni adresleri arasında Fenerbahçe ile birlikte Bournemouth ve Crystal Palace’ın olduğu öğrenildi. (Fanatik)

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