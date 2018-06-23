Meksika dalga dalga gidiyor! Maçta 3 gol...
2018 Dünya Kupası F Grubu'nda Meksika, Güney Kore'yi 2-1 mağlup ederek gruptaki puanını 6'ya yükseltti ve bir üst tura yükselmeyi garantiledi.
STAT: Rostov
HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic
Güney Kore: Hyun-Woo - Lee, Min-Woo (Dk. 84 Hong), Young-Gwon, Jang, Lee, Seon-Min (Dk. 77 Woo-Young), Se-Jong (Dk. 64 Seung-Woo), Sung-Yueng, Hwang, Son
Meksika: Ochoa - Guardado, Alvarez, Moreno, Salcedo, Herrera, Guardado (Dk. 68 Marquez), Lozano (Dk. 71 Corona), Layun, Vela (Dk. 77 Giovani Dos Santos), Chicharito
GOLLER: Dk. 90 Son (Güney Kore) - Dk. 26 (P) Vela, Dk. 66 Chicharito (Meksika)
SARI KARTLAR: Young-Gwon, Lee, Seung-Woo, Woo-Young (Güney Kore)
2018 FIFA Dünya Kupası F grubu maçında Güney Kore ile Meksika Rostov'daki Rostov Arena Stadyumu'nda karşılaştı. İlk maçında Almanya'yı deviren Meksika, Güney Kore karşısında da kazanmasını bildi.
26. dakikada Carlos Vela'nın penaltı golüyle öne geçen Meksika, 66'da Chicharito ile farkı 2'ye çıkardı. Geri kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele Meksika'nın 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.
Bu sonucun ardından Meksika 2'de 2 yaparken, Güney Kore ise İsveç maçının ardından bu mücadeleden de puansız ayrıldı.
20 YIL SONRA BİR İLK!
1998'de oynanan grup maçında Meksika, rakibini 3-1'le geçmişti. Öte yandan Meksika, bu sonuçla şimdiye dek Asya takımlarına karşı oynadığı dört Dünya Kupası maçından da galibiyetle ayrıldı.
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