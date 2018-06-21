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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
21.06.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

CANLI | Fransa - Peru

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CANLI | Fransa - Peru

Dünya Kupası’nın 21 Haziran tarihli maçlarından biri de Fransa ve Peru arasında gerçekleşecek. İlk maçında Avustralya'yı 2-1 yenen Fransa, grubun ikinci maçında Peru ile mücadele edecek. Peki Fransa Peru maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, C grubu ikinci maçında Peru ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında galibiyet alan Fransa, Güney Amerika ekibini mağlup ederse, bir üst tura çıkmayı garanti altına almış olacak. Peki, 21 Haziran’ın ikinci mücadelesi Fransa Peru maçı saat kaçta, hangi kanalda verilecek?

Fransa ile Peru arasındaki grup mücadelesi, Ekaterinburg Arena’da oynanacak ve saat 18.00’da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

KADROLAR

Fransa'nın 11'i: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Mbappe, Griezmann, Matuidi, Giroud

Peru'nun 11'i: Gallese, Advincula, Ramos, Rodriguez, Trauco, Aquino, Yotun, Carrillo, Cueva, Flores, Guerrero

CANLI | Fransa - Peru

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  • 122Fransa - Peru
    3
    MS1
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YILLARDIR MAĞLUBİYET GÖRMEDİ

Güney Amerika ekiplerine son olarak 1978'de mağlup olan Fransa, o tarihten bu yana mağlubiyet yüzü görmedi.
Diğer yandan Peru ise turnuvanın iddiası az takımlarından biri olarak görülüyor. Dünya Kupası kapsamında oynadığı son yedi maçında galibiyet alamayan takım, bu turnuvadaki ilk maçında ise Danimarka'ya 1-0 yenildi.

Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Alphone Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsilya)

Savunma: Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Pavard (Stuttgart), Benjamin Mendy (Manchester City), Djibril Sidibe (Monaco), Adil Rami (Olympique Marsilya), Samuel Umtiti (Barcelona), Raphael Varane (Real Madrid)

Orta saha: Blaise Matuidi (Juventus), N'Golo Kante (Chelsea), Steven N'Zonzi (Sevilla), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Münih)

Forvet: Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Thomas Lemar (Monaco), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Florian Thauvin (Olympique Marsilya), Ousmane Dembele (Barcelona)

Peru'nun Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Pedro Gallese, Carlos Cáceda y José Carvallo.

Defans: Aldo Corzo, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Alberto Rodríguez, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco, Nilson Loyola.

Orta Saha: Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Edison Flores, Paolo Hurtado, Wilder Cartagena, Christian Cueva, André Carrillo.

Forvet: Jefferson Farfán, Andy Polo, Raúl Ruidíaz.

TAKIMLARIN DÜNYA KUPASI TARİHLERİ

Fransa ile Peru, daha önce tarihlerinde sadece bir kez karşılaşmış, Peru o maçta Fransa'yı Parc des Princes'te 1-0 yenmişti. Fransa'yı Dünya Kupası'nda mağlup eden son Güney Amerika takımı Arjantin'di (1978). Fransızlar o maçtan bu yana CONMEBOL ülkelerine karşı oynadığı yedi maçta mağlup olmazken; son dört karşılaşmanın üçü golsüz sona erdi.

Fransa, Güney Amerika takımlarına karşı Dünya Kupası'nda oynadığı son altı maçta kalesini gole kapattı. Brezilyalı Careca, bu turnuvada Fransa'ya gol atan son Güney Amerikalı isimdi. Dünya Kupası'nda Avrupa ülkelerine karşı oynadığı son beş maçta galip gelemeyen Peru, son galibiyetini 1978'de İskoçya karşısında aldı. Peru, Dünya Kupası'nda yedi maçtır kazanamıyor.

Peru, 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Danimarka'ya karşı 17 şut çekti ancak gol atamadı. Fransa, 2010 Dünya Kupası'ndaki Meksika ve Güney Afrika yenilgilerinin ardından grup aşamasında oynadığı son dört maçı kaybetmedi. Antoine Griezmann, Fransa'nın büyük turnuvalarda attığı son 13 golün dokuzuna doğrudan katkıda bulundu. Fransa formasıyla büyük turnuvalarda forma giyen en genç oyuncu olan Kylian Mbappe, gol atarsa ülkesi adına büyük turnuvalarda gol atan en genç oyuncu unvanını de elde edecek. Bu rekor, an itibarıyla David Trezeguet'nin elinde. Hugo Lloris, Peru maçında forma giyerse Fransa Milli Takımı'yla 100'üncü maçına çıkacak ve bunu başaran ilk Fransız kaleci olacak.

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