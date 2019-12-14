Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda final zamanı! İspanya mı, Hollanda mı...

Japonya'da düzenlenen şampiyonanın finalinde İspanya ile Hollanda karşılaşacak. Japonya'nın Kumamoto kentindeki mücadele, yarın TSİ 14.30'da başlayacak.

Şampiyona tarihinde İspanya ilk, Hollanda ikinci kez final oynayacak. Kazanan takım ilk şampiyonluğuna ulaşacak.

Dört şampiyonluğa sahip Rusya ile 3 defa şampiyon olan Norveç ise üçüncülük maçında yarın TSİ 11.30'da karşı karşıya gelecek.

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