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14.12.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda final zamanı! İspanya mı, Hollanda mı...

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Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda final zamanı! İspanya mı, Hollanda mı...

2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi yarın belli olacak.

Japonya'da düzenlenen şampiyonanın finalinde İspanya ile Hollanda karşılaşacak. Japonya'nın Kumamoto kentindeki mücadele, yarın TSİ 14.30'da başlayacak.

Şampiyona tarihinde İspanya ilk, Hollanda ikinci kez final oynayacak. Kazanan takım ilk şampiyonluğuna ulaşacak.

Dört şampiyonluğa sahip Rusya ile 3 defa şampiyon olan Norveç ise üçüncülük maçında yarın TSİ 11.30'da karşı karşıya gelecek.

Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonasında final zamanı İspanya mı, Hollanda mı...

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