Dünya İkincisi Ayşe Ceren'e bakandan tebrik

Rusya'da düzenlenen 2017 Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Ayşe Ceren Yeşilbaş 400 metre su üstünde dünya ikincisi oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajla gümüş madalya kazanan Ayşe Ceren Yeşilbaş'ı tebrik etti.
Rusya’da düzenlenen 2017 Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nın ilk gününde Ceren Yeşilbaş 400 metre su üstünde dünya ikincisi oldu.
Ceren, 8 finalistle birlikte yarıştığı parkurda gösterdiği muhteşem performansla ikincilik kürsüsündeki yerini alırken, altın madalyayı sadece 27 salise ile kaçırdı. 400 metrede altın madalyayı 03.18.73 dakikalık derecesiyle Rusya’dan Elena Lopatina kazanırken, Ceren 03.19.00 derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye’yi şampiyonada 8 erkek ve 8 kadın sporcu temsil ediyor.
Sıra Sporcu Doğum Tarihi Ülke Süre Madalya
1 Elena LOPATINA 2001 RUS 03.18,73 Altın Madalya
2 Ceren YESILBAS 2000 TUR 03.19,00 Gümüş Madalya
3 Johanna SCHIKORA 2002 ALM 03.20,27 Bronz Madalya