Dünya Fenerbahçeliler Günü İzmir’de kutlandı
Dünya Fenerbahçeliler Günü, Fenerbahçe Spor Kulübü İzmir Şubesi ev sahipliğinde kutlandı.
Gecede Fenerbahçe şarkıları, marşları çaldı. Sunuculuğunu Mehmet Necati Şentürk’ün yaptığı gecede Zeytin Sanat ekibi şovlarıyla eğlendirdi.
Gecenin ev sahibi İzmir Şube Başkanı Aykut Oktar, takımın serüveninin siyah çoraplarla başladığını belirterek, Fenerbahçe’nin her zaman özgürlüğün, demokrasinin, barışın sözcüsü olduğunu söyledi. Oktar, "Çanakkale’de de böyledi. Dere Ağzı’ndan Anadolu’ya silah kaçırırken de. 3 Temmuz’da da 12 Mayıs’ta da, 4 Nisan’da da böyleydi. FB’nin, bu onurlu duruşunu son kale olma özelliğini, laik cumhuriyetin temel özelliklerine her zaman bağlı kalan bir kulüp olarak bu güne kadar getirdik, bundan sonra da sürdüreceğiz. Bu güne kadar her şeyi yaparak takımımıza destek olduk, olmaya devam edeceğiz. Sadece ülkemizde değil tüm dünya da barış gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, bu evrensel değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.
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