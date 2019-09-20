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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.09.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü nedir?

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Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü nedir?

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kadın taraftarların 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutladı. Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü etiketi de sosyal medya da trend topicler arasına girdi. Peki, Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü nedir?

Fenerbahçe Kulübü, resmi sayfası üzerinden Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışını açıklayan bir mesaj yayınladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 20 Eylül 2011'de Ülker Stadı'nda Fenerbahçeli kadın ve çocuk taraftarların önünde oynanan Manisaspor maçı hatırlatılarak, şöyle denildi:

Tam 8 yıl önce bugün, 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftarımız, dünya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir duruşla; Fenerbahçemizin sonsuza kadar ayakta kalacağını tüm dünyaya haykırdılar.

Armamızı, formamızı gurur ve onurla sahiplenen Fenerbahçeli kadınların, 20 Eylül 2011’de gerçekleştirdiği, şanlı tarihimizdeki en önemli kenetlenmelerden biri olan bu duruş, bir daha asla silinmemek üzere kalplerimize ve akıllarımıza kazındı.

Futbolu bilmedikleri, pozisyonları anlamayacakları, tribün kültüründen uzak oldukları söylenen, ‘seyirci cezalı’ olduğumuz maçta stadımıza girmelerine izin verilen Fenerbahçeli kadınlar; bir kulübü nasıl sevip, tarihini, değerlerini ve alın terini nasıl sahiplenebileceklerini tüm dünyaya gösterdiler, Fenerbahçe’nin en kıymetli ödülü oldular...

Fenerbahçemize gönül veren kadın taraftarlarımızın, kulübümüz için ortaya koyduğu bu eşsiz tavır, haklılığımızdan aldığımız güçle ortaya koyduğumuz adımlarımızın da en büyük kıvılcımı oldu.

Üzerinden geçen yılların ardından her gün daha da büyüyen bir gururla andığımız 20 Eylül 2011’i, TARİHİMİZE YAZILI, KALPLERİMİZE KAZILI bir güne dönüştüren,

Tarihimizin en zor günlerinde “Fenerbahçe varsa biz de varız!” diye haykırarak bir kulübün kaderini değiştiren Fenerbahçeli kadınların, isimsiz kahramanlarımızın Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

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