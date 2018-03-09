Dünya devleri Türk yıldızın peşinde! Transfer...
Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer'in Dünyanın en büyük futbol kulüpleri takibine aldı. Barcelona'dan Juventus'a kadar herkes onun peşinde...
Altınordu'nun 17 yaşındaki kalecisi Berke Özer dünyanın en büyük kulüplerinin radarında. Fransız basınının haberine göre Berke Özer bir sonraki transfer döneminin gözde ismi olacak. Barcelona, Borussia Dortmund, Chelsea, Juventus ve PSV'nin bu transfer için tetikte olduğu yazıldı.
2000 doğumlu olan ve henüz 17 yaşını doldurmayan 1.90 boyundaki Berke Özer, Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'nun yedek kalecisi. Zaman zaman forma şansı bulan Berke, U17 Milli Takımımızdaki performansıyla dikkat çekiyor. Bucaspor altyapısından Altınordu altyapısına transfer olan ve burada geçen sezon A takıma yükselen Berke Özer, Süper Lig'e ayak basmadan dev kulüplere transfer olacak gibi görünüyor.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre dev kulüpler bu transferi bitirmek için bu yaz birbiriyle yarışa girecek gibi görünüyor. Özellikle Borussia Dortmund'un başkanının bu transfer için Altınordu kulübü başkanıyla iletişim kurduğu da haberde geçen iddialardan biri.
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