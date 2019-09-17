Dünya devi onun için geldi! Vedat Muriqi...
Fenerbahçe'de son dakika Vedat Muriqi gelişmesi... İngiliz devi Manchester United, Kosovalı golcü Vedat Muriqi için dün ‘scout’unu Alanya’ya gönderdi.
Manchester’ın Doğu Avrupa Sorumlusu olan Krsto Kilibarda 25 yaşındaki oyuncuyu çıplak gözle izledi, notlarını aldı.
Alanya deplasmanında Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi’ye dün görücü geldi. Ligde 3 maçta 2 gol atan Kosovalı oyuncu, milli takımda da gollerine devam etmişti. Çekya’yı 2-1 yendikleri maçta 1 gol atan Muriqi, deplasmanda 5-3 kaybettikleri mücadelede de İngiltere’ye karşı 1 gol 2 asist üretmişti.
Yakın takibe aldı
25 yaşındaki oyuncu performansıyla İngiliz ekiplerinin gözdesi olurken ilk ciddi adımı Manchester United attı. Ada ekibi dün akşam Muriqi’yi yakın takibe aldı, Doğu Avrupa’dan sorumlu ‘scout’u olan Krsto Kilibarda’yı Alanya’ya gönderdi.
Kilibarda mücadeleyi Juventus’ta forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral’in menajeri Cenk Melih Yazıcı ile birlikte izledi. United’ın ‘scout’u 25 yaşındaki oyuncuyu çıplak gözle izleyip notlarını aldı.
Fotoğraf: Fanatik Gazetesi
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