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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.06.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Dünya devi Dorukhan'ın peşinde! 12 milyon... | Son dakika transfer haberleri...

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Dünya devi Dorukhan'ın peşinde! 12 milyon... | Son dakika transfer haberleri...

İtalyan devi İnter, teknik direktör Antonio Conte’nin isteği üzerine Dorukhan Toköz için harekete geçti. Mavi-Siyahlılar, 23 yaşındaki futbolcu için Kara Kartal’ın kapısını 12 milyon Euro’luk bir teklifle çalacak.

Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Eskişehirspor’dan transfer edilen Dorukhan Toköz, Kara Kartal’da geçirdiği sadece 1 yılda devleri peşine takmayı başardı. Siyah-Beyazlılar’ın ön liberoda vazgeçilmez ismi haline gelen 23 yaşındaki futbolcu için bu sezon transfere 200 milyon Euro bütçe ayıran İtalya Serie A ekiplerinden İnter’in devrede olduğu öğrenildi. Milli futbolcuyu özellikle İnter’in hocası Antonio Conte’nin istediği ve takımda ona önemli bir rol vereceği gelen haberler arasında. Bu anlamda Mavi-Siyahlı ekibin önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle masaya oturması bekleniyor.

Lazio da devrede’

İnter’in teklifinin 12 milyon Euro civarında olacağı konuşulurken, Siyah-Beyazlı ekibin ise istediği rakamın 15 milyon Euro olduğu bildirildi. Ayrıca genç futbolcu için İtalya basınının yüksek tirajlı gazetelerinden Corriero dello Sport, Lazio’nun da devrede olduğunu yazdı. Ancak İnter’in bu transferde bir adım önde olduğu belirtildi. Bu sezon 25 maçta 3 kez rakip fileleri sarsan milli futbolcu, 4 de gol pası verdi.

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