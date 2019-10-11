Dünya devi, 18'lik Orkun Kökçü'nün peşine düştü!
Premier Lig takımlarından Arsenal, Feyenoord forması giyen Türk futbolcu Orkun Kökçü'nün peşine düştü.
Spor Arena Dış Haberler | Hollanda'da Feyenoord formasıyla gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Türk futbolcu Orkun Kökçü, Arsenal'in radarına girdi.
İngiliz basınının haberine göre Premier Lig takımlarından Arsenal, 18 yaşındaki Türk futbolcu için 25 milyon euroyu gözden çıkarttı...
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Geçen sezon ismi Beşiktaş ile de anılan Orkun Kökçü, genç yaş kategorilerinde Hollanda milli takımında forma giyse de Türkiye için oynamak istediğini söylemişti ve kararını ay yıldızlı formadan yana kullanmıştı.
Orkun, bu sezon Feyenoord formasıyla 13 maça çıkarken 2 gol kaydetti.
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