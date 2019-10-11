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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Dünya devi, 18'lik Orkun Kökçü'nün peşine düştü!

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Dünya devi, 18'lik Orkun Kökçü'nün peşine düştü!

Premier Lig takımlarından Arsenal, Feyenoord forması giyen Türk futbolcu Orkun Kökçü'nün peşine düştü.

Spor Arena Dış Haberler | Hollanda'da Feyenoord formasıyla gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Türk futbolcu Orkun Kökçü, Arsenal'in radarına girdi.

İngiliz basınının haberine göre Premier Lig takımlarından Arsenal, 18 yaşındaki Türk futbolcu için 25 milyon euroyu gözden çıkarttı...

TÜRKİYE İÇİN OYNAMAYI SEÇTİ

Geçen sezon ismi Beşiktaş ile de anılan Orkun Kökçü, genç yaş kategorilerinde Hollanda milli takımında forma giyse de Türkiye için oynamak istediğini söylemişti ve kararını ay yıldızlı formadan yana kullanmıştı.

Orkun, bu sezon Feyenoord formasıyla 13 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

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Dünya devi, 18lik Orkun Kökçünün peşine düştü

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