Dünya bunu konuşuyor! Kalaşnikofla...
Rusya'da oynanan buz hokeyi maçı sonrası daha önce hiç görülmemiş bir olay yaşandı.
Izhstal adlı buz hokeyi takımı kalaşnikof üreticiliği ile ünlü olan Izhevsk'te bulunuyor.
Izhstal takımı Chelmet ile oynadığı karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanmasını bildi. Bu galibiyetin ardından dünyanın konuştuğu bir olay gerçekleşti.
Takımın menajeri Rammil Sayfullin, galibiyet sonrası soyunma odasına AK-47 ile girdi.
Sayfullin takımın karşılaşmada en iyi oyuncusu seçilen Savely Kononov'a bu silahı vereceğini söylerken, bunu bir gelenek haline geleceğini ve diğer karşılaşmalarda da en başarılı oyuncuya AK-47 ödül verileceğini söyledi.
Bu olay sosyal medyanın da gündemine otururken, 'Eğer maçı kaybedersen en kötü oyuncu o tüfekle vurulacak mı?' yorumları yapıldı.
Izhstal, Rusya Hokey Ligi'nde dört maçta elde ettiği 5 puanla 8. sırada yer alıyor.
Rusya Ligi'nde geride kalan haftanın en güzel gollerini izliyoruz...
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