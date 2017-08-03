DÜNYA BUNU KONUŞUYOR!

3-1 kaybettikleri maçın rövanşında Astana’yı ağırlayan Leh ekibinde taraftarlar maç başlarken hazırladıkları koreografiyi sergiledi. 1944 yılındaki Nazi suçlarını hatırlatmak isteyen taraftarlar elindeki tabancayı bir çocuğun kafasına tutan Nazi subayı görselini hayata geçirdi.
Dünya medyasında büyük etki yaratan bu koreografinin altına ise ‘Varşova ayaklanmasında Almanlar çoğu çocuk 160 bin insanı öldürdü’ yazdı. Maçı 1-0 kazanan Legia, ilk müsabakayı 3-1 kaybettiği için elenerek Avrupa Ligi play-off turuna terfi etti.