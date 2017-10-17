7-2’lik Stoke maçı sonrası galibiyetten çok Sarri’ye övgüler yağdıran Guardiola, "10 gündür Napoli’yi analiz ediyorum, dünyada onlardan daha iyi geriden oyun kuran başka bir takım yok." İfadelerini kullanmıştı. Dün yapılan basın toplantısında iade-i itibar yaptı. Sarri, “Pep Guardiola'ya övgülerinden dolayı teşekkür ederim. Bana göre, Dünya'nın en iyi hocası. Son 3 maçta 17 gol attılar, ayrıca çok iyi savunma yapıyorlar. City ile oyun stillerimiz benziyor, saygı duyuyoruz ama korkmuyoruz. Bana kalırsa şu an, Avrupa'nın en güçlü takımı Manchester City” diye konuştu.

Felsefeleriyle birbirlerine çok benzetilirken, Napoli kaybetmesi halinde gruptan çıkma şansını iyiden iyiye kaybedecek. Manchester City cephesinde Kevin de Bruyne, performansıyla istatistikleri alt üst etmeye devam ederken, Guardiola yıldız futbolcu için “Messi’den sonra Avrupa’nın en iyi oyuncusu” dedi. Manchester City formasıyla çıktığı 72 lig maçında 47 gole doğrudan etki eden De Bruyne, 14 gol ve 33 asistlik performans sergiledi.

İşte günün programı;

21:45 Maribor - Liverpool

21:45 Spartak Moskova - Sevilla

21:45 Feyenoord - Shakhtar Donetsk

21:45 Manchester City - Napoli

21:45 Monaco - Beşiktaş

21:45 RB Leipzig - Porto