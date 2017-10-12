Meksika’nın bilinçli yediği gollerle ABD’yi saf dışı ettiği yönündeki iddialara bu kez Peru – Kolombiya maçında yaşananlar eklendi.

Maçın son dakikalarına doğru Kolombiyalı Falcao'nun Perulu oyuncularla ağzını kapatarak yaptığı konuşmalar şüphe yarattı. İddialara göre Falcao, Perulu oyunculara Brezilya-Şili maçının 3-0 olduğunu söyleyerek atak yapmamalarını istediği öne sürüldü. 1-1'lik beraberlik her iki takıma da yaradığından bu konuşmaların geçtiğini savunan Şili basını şike maçta şaibe olduğunu iddia etti.

Bu ilginç iddiayı kabul eden isim Perulu futbolcu Tapia oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Tapia; "Falcao skorlara hâkimdi... Bana beraberliğin 2 takımı da mutlu edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.