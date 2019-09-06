Dünya Boks Şampiyonası ne zaman başlayacak?
Erkekler Boks Dünya Şampiyonası heyecanı bu yıl Rusya'da olacak. Ülkemizi de 7 sporcunun temsil edeceği turnuva öncesi, sporseverler turnuvanın tarihlerini ve ülkemiz adına yarışacak isimleri merak ediyor. Peki, Dünya Boks Şampiyonası ne zaman başlayacak?
Boksta Dünya Şampiyonası start alıyor. Rusya'nın Ekaterinburg kentinde 7-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek. Şampiyonada milli sporcular ilk müsabakasına 9 Eylül Pazartesi günü çıkacak.
Başantrenör Reimundo Zamora Nunez yönetimindeki milli takım kafilesi şöyle:
52 kilo: Batuhan Çiftçi
63 kilo: Tuğrulhan Erdemir
69 kilo: Necat Ekinci
75 kilo: Serhat Güler
81 kilo: Bayram Malkan
91 kilo: Berat Acar
+91 kilo: Muhammed Aydın
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