Dünya bisikleti Antalya'da buluşacak

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2018 takviminde 2.2 kategorisinde 4 günlük etaplı yol yarışı olarak yer alan TOUR OF ANTALYA’da 19 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu mücadele edecek. Ayrıca organizasyonun son gününde binlerce amatör bisikletçinin katılacağı AKRA Gran Fondo Antalya yarışı da gerçekleştirilerek, 22-25 Şubat tarihleri Antalya’da “Bisiklet Festivali” coşkusu yaşanacak.

Dört etapta “Tour of Heaven - Cennet Turu” mottosuyla düzenlenecek olan TOUR OF ANTALYA powered by AKRA’da bisikletçiler; Kemer, Korkuteli, Feslikan ve Side-Lara etaplarında mücadele edecekler.

Sprint ve yokuş bölümlerinden oluşacak parkurlarda sporcular yaklaşık 430 kilometre mesafe kat ederken aynı zamanda ülkemizin en önemli turizm merkezi Antalya’nın simge bölgelerinden geçecekler.

Dünyanın dört bir yanından sporcular katılacak

TOUR OF ANTALYA powered by AKRA’ya Türk takımlarının yanı sıra Avusturya, Azerbaycan, İspanya, Fransa, Almanya, Kazakistan, Lüksemburg, Hollanda, Rusya, İsviçre, Polonya, İtalya, Danimarka, Sırbistan, Eritre, Ukrayna, Beyaz Rusya, Malezya ve Estonya’dan bisiklet takımları katılacak.

TOUR OF ANTALYA powered by AKRA’nın lansmanı ise 54. Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Buluşması’nın ilk gününde Belek – Gloria Golf Resort Hotel’de gerçekleştirildi. Lansmana Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mesut Kocagöz, Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da katıldı.

“Antalya Valiliği olarak bu organizasyona çok önem veriyoruz”

Lansmanda görüşlerini dile getiren Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Valiliği olarak bu organizasyona çok önem verdiklerini ve Antalya’nın bisiklet turizmi bölgesi olarak markalaşmasını istediklerini belirtirken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mesut Kocagöz ise şu açıklamaları yaptı:

“Antalya’nın kış turizmi potansiyelini artıracak TOUR OF Antalya organizasyonu, aynı zamanda Antalya’nın adını bisiklet branşı alanında da bahsettirecek. Ayrıca bu organizasyonun şehrimizdeki bisiklet ulaşımını yaygınlaştıracağını da düşünüyoruz.”

“Bu gibi organizasyonlar bisiklet sporunun gelişimine katkıda bulunuyor”

Antalya Bisiklet Turu gibi organizasyonlarının bisiklet sporunun ülkemizdeki gelişimine büyük katkıda bulunduğunu belirten Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Federasyon üzerindeki yükün sektördeki firmalar tarafından paylaşılması ve sponsor markaların destekleriyle bu gelişimin ivme kazandığını ifade etti.

Bölgenin en eski turizm grubu olarak şehre bir hediye vermek için TOUR OF ANTALYA’ya destek olduklarını belirten Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut da görüşlerini şu şekilde ifade etti:

"Bölgenin en eski turizm grubu olarak, şehre bir hediye vermek istedik. Dolayısıyla Antalya’nın turizmine ve tanıtımına yeni bir bakış açısı getireceğine inandığımız TOUR Of ANTALYA ve AKRA Gran Fondo, gerek bizim gerekse de şehir açısından vizyon projesi niteliğindedir. Bu bir başlangıç, hedefimiz Antalya'yı bir bisiklet destinasyonu yapmaktır."

“Spor turizmini geliştirmek için yepyeni bir oluşum meydana getirildi”

Lansmana katılan medya mensupları ile organizasyonun önemiyle ilgili bilgiler paylaşan TOUR OF ANTALYA Organizasyon Direktörü Aydın Ayhan Güney ise şu açıklamaları yaptı:

“En iyi sporcularıyla birçok ülkenin kategorisinde en iyi takımlarının TOUR OF ANTALYA’ya katılması, gözlerin Antalya ve ülkemize çevrilmesini sağlayacak. TOUR OF ANTALYA süresince turizm açısından kış sezonu olan Şubat ayında bölgede sporcu ve takım görevlilerinin yanı sıra çok sayıda medya mensubu ile pek çok bisiklet tutkunu konaklayacak.

Son yıllarda bisiklet yolları yatırımı ile bisiklet kenti olarak konumlanan Antalya’da, futbolda olduğu gibi spor turizmini geliştirmek ve sezon dışında turizme ivme kazandırmak için yepyeni bir oluşum meydana getirildi.

Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle AKRA - Barut Hotels, Yedi İletişim ve bisiklet sporunda birçok başarılı organizasyona imza atan Argeus Events bir araya gelerek vizyonlarını, cennet Antalya’nın eşsiz yollarını ‘Dünya bisikletinin yeni merkezi’ olarak kurguladılar.

Bu oluşum sayesinde TOUR OF ANTALYA ve AKRA Gran Fondo Antalya süresince çevredeki tesislerde 1.500’ün üzerinde konaklamanın yapılacağını öngörüyoruz.”

“Uluslararası standartlardaki organizasyonda çok önemli sporcuları ağırlayacağız”

19 ülkeden 25 takım ve 175 sporcunun katılacağı TOUR OF ANTALYA’yı bisiklet sporu konusunda çok deneyimli yerli ve yabancı gazetecilerin yerinde takip edeceğini söyleyen Yarış Direktörü Abdurrahman Açıkalın ise şu bilgileri medya mensupları ile paylaştı:

“Uluslararası Bisiklet Birliği UCI, 2.2 kategorisindeki organizasyonlara çok büyük önem veriyor. Biz de bu yıl ilk kez gerçekleştireceğimiz TOUR OF ANTALYA’yı dünyanın en iyi organize edilen ve en kapsamlı bisiklet etkinliği olma hedefiyle düzenleyeceğiz.

Bunun için organizasyon öncesinde dünyanın en önemli bisiklet takımları ve sporcuları ile görüşmeler yaptık. Henüz ilk yılımızda ülkemizle birlikte 19 ülkeden takım ağırlayacak olmamız da organizasyonumuzun standartlarını çok üst seviyeye çıkaracak. Ayrıca alanlarında uzman kişilerin TOUR OF ANTALYA’da görev alacak olması da organizasyonumuzun unutulmaz bisiklet yarışlarından biri olmasını sağlayacak.”

Lansman sonrasında çekilen hatıra fotoğrafında konuşmacılar ile birlikte T.C Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Oğuz Tongsir de yer aldı.

Uluslararası standartlarda organizasyon yapısı

TOUR OF ANTALYA’ya; Barut Hotels’in yanı sıra Antalya ve Türkiye’nin saygın kuruluşları ICF Airports Antalya Havalimanı, The Land of Legends, Corendon, Salcano, Anadolu Hastanesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ve Antalya Tanıtım Vakfı tarafından da sponsorluk desteği verilecek.

Organizasyon ekibinde uluslararası spor organizasyonları deneyimi çok yüksek olan başta Yarış Direktörü Abdurrahman Açıkalın olmak üzere Faik Gürses, Haluk Özsevim, Aydın Ayhan Güney, Pınar Arpınar Avşar, İpek Özgüden Özen, Birgül Pullukçu, Feyzi Açıkalın, Başak Koç ve Mehmet Nuri Özden gibi isimlerin yer aldığı TOUR OF ANTALYA powered by AKRA, daha ilk yılında gelecek vadeden üst düzey uluslararası bir organizasyon olma işaretlerini veriyor.

AKRA Gran Fondo Antalya’da amatör bisikletçiler yarışacak

Ayrıca TOUR OF ANTALYA powered by AKRA’nın kapanış günü olan 25 Pazar günü, yine AKRA-Barut Hotels sponsorluğunda düzenlenecek olan AKRA Gran Fondo Antalya’da da yerli-yabancı birçok amatör bisiklet tutkunu da derece için mücadele edecek.