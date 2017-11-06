Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor!

Beşiktaş'ın yıldızı Pepe, taraftarlarla ilgili konuştu. "Tüm dünya Beşiktaş taraftarının maçlarda çıkardığı gürültüyü konuşuyor" diyen Portekizli, "UEFA'nın sitesine verdiğim röportajda da Beşiktaş taraftarının inanılmaz derecede etkileyici olduğundan bahsetmiştim. Maçlardan eve geldiğim zaman kulaklarım çınlıyor. Ancak bunlar futbolcuların alışmak zorunda olduğu şartlar. Kesinlikle çok spektükaler bir ambiyans" ifadelerini kullandı.

Kartal'ın vazgeçilmezi olan Pepe, bu sezon tüm resmi maçlarda forma giydi. Süper Kupa Finali ile birlikte Süper Lig'de 11, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta oynayan Portekizli yıldız, 1 de gol attı. (Fotomaç)