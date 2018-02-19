Dünya Beşiktaş'ı izleyecek! 500 milyon kişi...
Beşiktaş'ın, Bayern Münih karşılaşmalarını dünya takip edecek. Allianz Arena’daki dev kapışmanın tüm biletleri tükenirken, ekranları başında da 120 ülkeden yaklaşık 500 milyon futbolsever olacak.
Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş’ın, Alman devi Bayern Münih’le deplasmanda oynayacağı ilk maçı adeta dünya izleyecek.
Münih kentindeki 75 bin kişilik Allianz Arena’da gerçekleşecek karşılaşmanın tümbiletlerinin bittiği öğrenilirken, statta olamayacaklar da ekranları başından bu tarihi mücadeleye tanıklık edecek.
Beşiktaş kulübünün sezon başında aldığı karara göre bu zorlu deplasmanda Siyah-Beyazlı taraftarlar yer almayacak.
REKLAMIN KRALI OLACAK
Sadece kulübün belirlediği az sayıda kişi, Allianz Arena’da olacak. Alınan bilgiye göre mücadeleyi dünyada 500 milyon kişinin televizyonlarından takip edeceği bildirildi.
Yaklaşık 120 ülkedencanlı olarak yayınlanacak olan Bayern Münih-Beşiktaş maçı, bir bakıma Kartal adına reklam anlamında da büyük önem taşıyacak. Kulübün adı, dünyanın her yerinde duyulacak.
20 Şubat Salı günü Allianz Arena'da TSİ 22.45'te oynanacak Bayern Münih - Beşiktaş maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. (Fanatik)
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