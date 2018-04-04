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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.04.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Dünya 2.27'lik müthiş rövaşatayı konuşuyor! Ronaldo çılgınlığı...

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Dünya 2.27'lik müthiş rövaşatayı konuşuyor! Ronaldo çılgınlığı...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Real Madrid, Juventus'u deplasmanda 3-0 ile geçti. Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 2 gol 1 asistle maça damgasını vurdu.

Ronaldo, 2017-2018 sezonunda Avrupa'da çıktığı 9 karşılaşmada 14 gol atarken, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi Juventus, çıktığı 9 karşılaşmada 11 gol kaydetti. Ronaldo, çıktığı 9 maçta da gol atma başarısı gösterdi. Gruplarda 9 gol 1 asistle oynarken, son 16 turunda Paris SG'ye karşı 3 gol 1 asist ve çeyrek final ilk maçında da Juventus'a karşı 2 gol 1 asistle takımına katkı verdi.

Portekizli futbolcu, 2013-2014 sezonunda 17 gol kaydederek, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan futbolcu konumunda. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 149 karşılaşmada 119 gol atarak en çok gol sevinci yaşan isim. Ayrıca Ronaldo'nun 40'da asisti bulunuyor. Juventus karşısında attığı gollerle 10 maç üst üste gol atma başarısı gösteren Ronaldo, İtalyan ekibine karşı attığı 2'nci golden sonra siyah beyazlı tkaımın taraftalrı tarafından da alkış aldı.

JUVENTUS'UN RONALDO KABUSU
Şampiyonlar Ligi'nde 9 karşılaşmaya çıkan Juventus, D Grubu'nda başladığı Avrupa serüveninde 6 maçta 3 galibiyet elde ederken 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 7 gol atan İtalyanlar, kalesinde 5 gol gördü ve grubu Barcelona'nın ardından 2'nci sırada tamamladı. Juventus oynadığı 3 karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda da Premier Lig ekibi Tottenham ile eşleşen siyah beyazlı ekip, kendi evinde 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı ve çeyrek finalde geçen yılın finalistleri eşleşti.

İlk maçı Real Madrid ile Allianz Stadyumu'nda oynayan Juventus, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı. Geçen sezon da Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus, Real Madrid'e 4-1 mağlup olmuş ve kupayı İspanyol ekibi kaldırmıştı. Ronaldo, final karşılaşmasında 2 gol ile yıldızlaşmıştı.

Dünya 2.27lik müthiş rövaşatayı konuşuyor Ronaldo çılgınlığı...

LA GAZZETTA DELLO SPORT: HARİKA
İtalya'nın önemli spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Juventus'a karşı gösterdiği performansla alkış alan Ronaldo'nun maç sonundaki teşekkürünü başlığa çıkardı: "Ronaldo: "Harika gol ve Juve taraftarlarına teşekkürler".

MARCA: CRİSTİANO'NUN GOLÜ JUVE'Yİ MAHVETTİ
İspanyol Marca gazetesi ise Ronaldo'nun şık golünü, "Cristiano'nun olağanüstü golü Juve'yi mahvetti" başlığını kullandı. Marca, ayrıca Zidan'ın, maç sonu Ronaldo için söylediği, "Cristiano Ronaldo'nun golü, şimdiye kadarki en iyilerinden biriydi, ama benim golüm kadar iyi değildi" açıklamasına da yer verdi.

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