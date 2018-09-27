Dün Chelsea kazandı, sıra Premier Lig'de! TEK MAÇ...
İngiltere Lig Kupası'nda kazanan Chelsea olmuştu. Cumartesi günü Premier Lig'de de kozlarını paylaşacaklar...
- Dün oynanan Lig Kupası maçını, Liverpool'un sahası Anfield Road'da 2-1 Chelsea kazanmıştı.
- Cumartesi günü ise kozlarını Stamford Bridge'de, Premier Lig maçında paylaşacaklar.
- Dev randevu TEK MAÇ olarak iddaa'dan oynanabilecek...
- Chelsea'de Pedro ve Rudiger, kritik karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılıyor.
- Liverpool'da ise Virgil van Dijk belirsizliği sürüyor. Adam Lallana ve Divock Origi ikilisi bu dev maçta forma giyemeyecek.
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