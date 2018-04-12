Dün 3-1'lik Juventus galibiyetini bildi! Bugün Avrupa Ligi...
Nesine.com'un başarılı iddaa yazarı Kerim Can Özdal, dünkü başarılı skor tahmini sonrası gözünü bugünkü Avrupa Ligi maçlarına çevirdi.
Dün akşam hemen hemen hiç kimse Juventus'un turu geçeceğine inanmıyordu.
Nesine.com'un başarılı iddaa yazarı Kerim Can Özdal da "Juventus turu geçemez ama turu geçmeye çok yakın bir skor alır." dedi ve 3-1'lik Juventus galibiyetini takipçilerine önerdi.
281 kişiye "28.00" oranlı skor tahmini kazandıran Kerim Can Özdal, gözünü bugünkü Avrupa Ligi maçlarına çevirdi. Yeni kuponuyla bakalım neler yapacak?
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