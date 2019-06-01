Dumlupınar Yeni Malatyaspor Londra'da şampiyon oldu
London Football Association tarafından düzenlenen Londra'nın en prestijli turnuvası olan London Challenge Kupası'nda Dumlupınar Yeni Malatyaspor şampiyon oldu.
500 takımın mücadele ettiği turnuvada geçen yılın şampiyonu Londra Türk Toplumu Futbol Fedarasyonu takımı Dumlupınar Yeni Malatyaspor finalde Olympia F.C'yi 3-1 yenerek Londra'daki Türk toplumunun gurur kaynağı oldu.
SERDAR SARI'DAN TEŞEKKÜR
Türk toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı, turnuvanını her geçen gün ivme kazandığını belirterek yönetim kurulu üyeleri Yakup Hüseyin, Nural Ezel ,Hamide Mestansarı, Özgür Aksu, Mustafa Dereci, Zeki Cenk Kartal, Ümit Çıkıkçıoğlu, Şenol Bayram ve Hayri Kartal'a teşekkür etti.
Şampiyon Dumlupınar Yeni Malatyaspor'un kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
"Kemal Özyasa, Mete Sem, Mustafa Denizler, Hüseyin İsa, Cenk İsa, Aaron Hamilton, Mustafa El , Taner Alpay, Albert Adu, Tyrus Gordon, Hakan Hasan, David Knight, Nejat Hüseyin, İhsan Sarı, Ridi Curri, Hasan Goray"
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