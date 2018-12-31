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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
31.12.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Duka: "Türkiye olağanüstü bir gelişime sahip"

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Duka: "Türkiye olağanüstü bir gelişime sahip"

Arnavutluk Futbol Federasyonu (FSHF) Başkanı Armand Duka, Türkiye'nin futbolda olağanüstü gelişim gösterdiğini ifade ederek, "Altyapıya bakarsanız Türkiye, muhteşem seviyede." dedi.

Duka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki şansı ile Türkiye ve Arnavutluk futbolundaki gelişimi değerlendirdi. 2002 yılından bu yana FSHF başkanlığını yürüten Duka, EURO 2020 elemelerindeki grupların dengeli bir şekilde olduğunu, Avrupa'daki takımlar arasındaki kadro farkının azaldığını söyledi.

Artık her grubun dengeli olduğunu belirten Duka, "Türkiye'nin de yer aldığı bizim grubumuzda Fransa iyi bir takım. Sadece Dünya Şampiyonu olduklarından değil, ancak çok iyi futbolculara sahipler. Aynı şekilde Türkiye de. Fransa'ya, Türkiye'ye ve İzlanda'ya karşı hem pozitif hem de negatif sonuçlara ulaştık. H grubu, favorilerin Fransa, Türkiye, İzlanda ve ardından Arnavutluk'un olduğu açık bir grup." diye konuştu.

- "Türkiye, muhteşem seviyede"

EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye ile 22 Mart 2019'da ülkenin kuzeyinde bulunan İşkodra kentinde karşılaşacaklarını hatırlatan Duka, "Evimizde oynayacağız. Tek hedefimiz Türkiye'ye karşı galibiyet almak olacak. Türkiye, sahip olduğu takım, oyuncuları ve her şey bakımından saygı duyulacak bir rakip." yorumunda bulundu.

Türkiye'deki futbol altyapısı ile gelişimi hakkında da konuşan Duka, "Türkiye olağanüstü bir gelişime sahip. Altyapıya bakarsanız Türkiye, muhteşem seviyede. Türk liginin televizyon haklarının satıldığı rakamlara bakarsanız, bu son 3 yılda rekor seviyelere ulaştı. İyi takımlarda oynayan bir çok Türk futbolcu mevcut, aynı şekilde Avrupa'nın iyi futbolcuları Türkiye'de oynuyor. Türk milli takımı sıralamalarda veya uluslararası arenada daha fazlasını hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Arnavut futbolunun en büyük projesi"

Milli futbol takımının Elbasan ve İşkodra şehirlerindeki stadyumlarda antreman ve uluslararası karşılaşmalarını oynadığını hatırlatan Duka, "Arnavut futbolunun en büyük projesi olan, başkent Tiran'daki ulusal stadyumun (Ulusal Arena) tamamlama çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmalarında sona gelinen stadyumun açılışı 2019 yılında yapılacak. Avrupa Elemeleri karşılaşmalarını o stadyumda oynamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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