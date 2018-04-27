Düğüm ilk yarıda çözülecek! iddaa’da ilk gol dakikası…
Galatasaray’ın içerde, Beşiktaş’ın deplasmanda oynadığı Süper Lig maçlarına bakınca, derbide düğümün ilk yarı çözüleceği ortaya çıktı. İşte o rakamlar…
İçerdeki 15 maçın 11’inde ilk golü buldu. İlk gol dakikasının ortalaması 26.
11 golün 10’u ilk yarılarda atıldı.
15 maçın 3’ünde ilk golü yedi. 3 golün hepsini ilk 30 dakikada kalesinde gördü.
Beşikaş
Deplasmandaki 15 maçın 8’inde ilk golü buldu. İlk gol dakikasının ortalaması 27.
8 golün 6’sı ilk 30 dakikada atıldı.
15 maçın 6’sında ilk golü yedi. 6 golün hepsini ilk devrede kalesinde gördü.
TEK MAÇ olarak iddaa bülteninde yer alan maça özel etkinlikler de açıldı. “İlk Gol Dakikası” için en çok göze çarpan ise, bu verilere dayanarak “21-30” olarak gösterilebilir.
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