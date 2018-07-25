Dudak uçuklatan rakam! Rodrigues...
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’da mevcut oyunculara gelen teklifler de değerlendiriliyor. Sarı-kırmızılı yönetim transferin gözde isimlerinden olan ve birçok Avrupa kulübünün listesinde bulunan Gary Rodrigues’i 20 milyon Euro’nun altında satmama kararı aldı.
UEFA’nın, Finansal Fair Play kriterleri kapsamında getirdiği kısıtlama nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayan Galatasaray’da adı birçok Avrupa takımılya anılan Garry Rodrigues ile alakalı önemli bir karar alındı.
Daha önce teknik ekibin kırmızı çizgisi Muslera ve Fernando iken bu listeye 27 yaşındaki futbolcu da girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda kampın en formda ismi olan Rodrigues’e 20 milyon Euro üzerinde bir teklif gelmediği sürece kesinlikle satmama kararı aldı.
Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nda da oynayan Rodrigues geçen sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 31 maçta 10 gol ve 11 asistle oynadı. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün, bu 3 yabancı yıldızı dışındaki futbolcuları için tekliflere açık olduğu öğrenildi. (Yeni Şafak)
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