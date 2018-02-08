Drummond'dan 27 ribaunt! Sezonun rekoru..

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerBasketbol HaberleriDrummond'dan 27 ribaunt! Sezonun rekoru..
Basketbol Drummond'dan 27 ribaunt! Sezonun rekoru..
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Pınar Karşıyaka grubu 2. tamamladı

Basketbol
aa-spor
08.02.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Drummond'dan 27 ribaunt! Sezonun rekoru..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, Andre Drummond'un sezonun ribaunt rekorunu kırdığı maçta konuk ettiği Brooklyn Nets'i 115-106 yendi.

NBA'e, bir maçın ertelenmesinin ardından 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Detroit Pistons, özellikle son iki çeyrekteki etkili oyunuyla ağırladığı Brooklyn Nets'i 115-106 mağlup etti.

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Pistons'ta Drummond mücadeleyi 17 sayı ve 27 ribauntla tamamladı ve sezonun bir maçta en çok ribaunt toplayan oyuncusu oldu. Blake Griffin 25 sayı ve 7 asist, Stanley Johnson 19, Ish Smith 15 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 37'nci, üst üste ise 4'üncü mağlubiyetini alan Nets'te Allen Crabbe 34, Joe Harris 18 sayıyla oynarken, DeMarre Carroll 14 sayı ve 12 ribaunt, Jarrett Allen 13 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı.

LEBRON UZATMALARDA KAZANDIRDI

Günün en çekişmeli mücadelesinde Cleveland Cavaliers, uzatmaya giden mücadelenin ardından konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 140-138 mağlup etti.
Sezonun 31'inci galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta son saniye basketiyle takımına galibiyeti getiren all-star oyuncu LeBron James karşılaşmayı ise 37 sayı, 15 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparak tamamladı. JR Smith 20, Tristan Thompson 17, Kyle Korver 14 sayı, 21 dakika süre alan milli oyuncu Cedi Osman ise 9 sayı, 4 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı.
Timberwolves'ta Jimmy Butler 35 sayı, Karl-Anthony Towns 30 sayı ve 10 ribaunt, Jeff Teague 15 asist ve 14 sayı, Andrew Wiggins 19 sayıyla oynamasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.

HARDEN'DAN 41 SAYI

Batı Konferansı ikincisi Houston Rockets, all-star oyuncusu James Harden'ın skorer oyununun yardımıyla konuk olduğu Miami Heat'i 109-101'lik skorla geçti.
Sezonun 40'ıncı, üst üste ise 6'ncı galibiyetini elde eden Rockets'ta Harden 41 sayı, 6 asist, 4 ribaunt ve 3 top çalmalık performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Chris Paul ise 24 sayı, 7 asist ve 7 ribauntla skora destek verdi.
Bu sezon 26'ncı kez kaybeden Heat'te Josh Richardson ve Goran Dragic 30'ar sayı, Hassan Whiteside da 16 sayı ve 17 ribauntluk performans sergiledi.
New Orleans Pelicans-Indiana Pacers karşılaşması ise sahanın çatısında yaşanan sorun nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak.

- Sonuçlar
Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 115-106
Miami Heat-Houston Rockets: 101-109
Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 140-138
Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 88-92
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 81-129

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

Sivas'ta şok görüntüler! Hasan Şaş...

Unicaja Malaga Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bu kadarı olmaz... Çin'den Messi'ye çılgın teklif!...