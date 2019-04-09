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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.04.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Drogba'dan itiraf: Stadyum patlayacak zannettim

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Drogba'dan itiraf: Stadyum patlayacak zannettim

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Didier Drogba, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Drogba, teknik direktör Fatih Terim hakkında birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Drogba'nın o açıklamaları;

'Yeni Malatyaspor maçında sahaya çıktığım an formayı giyip oynayasım geldi. Taraftarı çok özlemişim. İnsanlar Didier Drogba diyor ama ben 'İmparator' diyorum. O yüzden sahada taraftarı beraber selamladık. O olmasaydı ben belki de Galatasaray'da oynayamayacaktım. DNA'larına işlemiş bir kazanma isteği ve arzusu... Nereye giderlerse gitsinler kazanma alışkanlıkları var. Oyuncuları çok iyi tanıması ve bazı şeyleri öngörmesi Fatih Terim'i diğerlerinden ayırıyor. Fatih Hoca'yla özel bir ilişkimiz var. Sürekli oyuncular hakkında konuşuyoruz. Benim resmi bir çalışma durumumun olmasına gerek yok. Yakında Türkiye'ye daha sık geleceğim.'

'Galatasaray'da teknik direktör olur mu' sorusuna Drogba:

"20 yıllık futbol yaşantımdan sonra derneğim için vakit harcamak istiyorum ama ileride antrenör olmak için gerekli kursları bitirdikten sonra neden olmasın?'' dedi.

Drogbadan itiraf: Stadyum patlayacak zannettim

Açıklamalarına devam eden Drogba, 'Galatasaray'a daha erken gelmek veya daha fazla burada kalmak isterdim. Selçuk'u, Semih'i, Muslera'yı gördüm. Benim Tanrı'ya inancım yüksek. Böyle olması gerekiyormuş. En çok üzüldüğüm şey 4. yıldızı taktığımız sezonda burada olmamak. Çok önemli maçlar oldu ve güzel günler geçirdik. 4. yıldız aklımda kaldı. Akhisarspor maçında Çin'den gelmiştim, kondisyonum iyi değildi. Hoca ne durumdasın dedi, 20 dakika oynarım dedim. Öyle de oldu. Oyuna girdim ve kazandık. Çok duygusaldı' ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasıyla Real Madrid'e karşı oynadığı maç hakkında da konuşan yıldız futbolcu, 'Real Madrid'e attığım golü de unutamıyorum. Stadyum patlayacak zannettim. Mourinho ile Chelsea'de beraberken 'O gol sayılsaydı kaybederdik, şükürler olsun ki gol değildi. Ancak o maçta Mourinho çok güzel bir taktik değişikliğine gitti ve kaybetmediler' şeklinde konuştu.

'İstanbul'da neleri özledin' sorusuna Drogba;

"Boğazı çok özledim. Havalimanını bile özledim. Yemekleri de çok özledim, iki gündür buradayım ve karnım büyüdü."

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Derbi öncesi terapi Belhanda...
Derbi öncesi terapi! Belhanda...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Fenerbahçe maçı açıklaması...

Fatih Terim'den derbi açıklamasıGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruları yanıtladı. Marcao'nun derbide cezalı duruma düşmesine değinen deneyimli hoca, "Açıkçası Henry 3. golü atabilse hem Henry'yi hem Marcao'yu hem de Linnes'i aynı anda oyundan çıkaracaktım; ama atamadı, olsun" diye konuştu.
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