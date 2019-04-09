Drogba'dan itiraf: Stadyum patlayacak zannettim

Drogba, teknik direktör Fatih Terim hakkında birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Drogba'nın o açıklamaları;

'Yeni Malatyaspor maçında sahaya çıktığım an formayı giyip oynayasım geldi. Taraftarı çok özlemişim. İnsanlar Didier Drogba diyor ama ben 'İmparator' diyorum. O yüzden sahada taraftarı beraber selamladık. O olmasaydı ben belki de Galatasaray'da oynayamayacaktım. DNA'larına işlemiş bir kazanma isteği ve arzusu... Nereye giderlerse gitsinler kazanma alışkanlıkları var. Oyuncuları çok iyi tanıması ve bazı şeyleri öngörmesi Fatih Terim'i diğerlerinden ayırıyor. Fatih Hoca'yla özel bir ilişkimiz var. Sürekli oyuncular hakkında konuşuyoruz. Benim resmi bir çalışma durumumun olmasına gerek yok. Yakında Türkiye'ye daha sık geleceğim.'

'Galatasaray'da teknik direktör olur mu' sorusuna Drogba:

"20 yıllık futbol yaşantımdan sonra derneğim için vakit harcamak istiyorum ama ileride antrenör olmak için gerekli kursları bitirdikten sonra neden olmasın?'' dedi.

Açıklamalarına devam eden Drogba, 'Galatasaray'a daha erken gelmek veya daha fazla burada kalmak isterdim. Selçuk'u, Semih'i, Muslera'yı gördüm. Benim Tanrı'ya inancım yüksek. Böyle olması gerekiyormuş. En çok üzüldüğüm şey 4. yıldızı taktığımız sezonda burada olmamak. Çok önemli maçlar oldu ve güzel günler geçirdik. 4. yıldız aklımda kaldı. Akhisarspor maçında Çin'den gelmiştim, kondisyonum iyi değildi. Hoca ne durumdasın dedi, 20 dakika oynarım dedim. Öyle de oldu. Oyuna girdim ve kazandık. Çok duygusaldı' ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasıyla Real Madrid'e karşı oynadığı maç hakkında da konuşan yıldız futbolcu, 'Real Madrid'e attığım golü de unutamıyorum. Stadyum patlayacak zannettim. Mourinho ile Chelsea'de beraberken 'O gol sayılsaydı kaybederdik, şükürler olsun ki gol değildi. Ancak o maçta Mourinho çok güzel bir taktik değişikliğine gitti ve kaybetmediler' şeklinde konuştu.

'İstanbul'da neleri özledin' sorusuna Drogba;

"Boğazı çok özledim. Havalimanını bile özledim. Yemekleri de çok özledim, iki gündür buradayım ve karnım büyüdü."

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