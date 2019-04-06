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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.04.2019 - 22:34, Son Güncelleme:

Drogba: "1 yıllık kontrat verin, bedava oynarım"

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Drogba: "1 yıllık kontrat verin, bedava oynarım"

Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izleyen sarı-kırmızılı ekibin eski yıldızı Didier Drogba, karşılaşmanın ardından konuştu. Fatih Terim’le sohbeti sorulan Drogba, esprili şekilde “1 yıllık kontrat istedim” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın eski yıldızı Didier Drogba, Yeni Malatyaspor mücadelesini izledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan yıldız isim, “Tekrar burada olmak çok güzel. Yaklaşık 5 yıl önce buradaydım ve tekrar bu stadyumda olmaktan dolayı çok çok mutluyum” dedi. Önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine de değinen Drogba, “Fenerbahçe maçları Galatasaray için çok önemli. Önemli bir derbi. İyi bir sonuç alınacağını umuyorum. Bugün iyi bir performans ve iyi bir galibiyet elde edildi” açıklamasını yaptı.

“1 yıllık kontrat verin, bedava oynarım”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’le yaptığı sohbet sorulan Didier Drogba, basın mensuplarının bu sorusuna esprili bir yanıt vererek, “Fatih Terim’le konuştum. Bana 1 yıllık kontrat verin, tekrar dönüp oynarım ve bedava oynarım dedim” diye konuştu. Son olarak Galatasaray’ın geleceğiyle ilgili düşünceleri sorulan efsane oyuncu, “Galatasaray çok önemli bir geçmişe sahip olan bir kulüp. Kulübün bilinirliği ve taraftarları dünya çapında günden güne büyüyor. Galatasaray’ın geleceği güzel olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

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