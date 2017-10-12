Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamada, final yarışı öncesi 29 puanla şampiyona lideri Furkan Karan'ı, ikinci ve üçüncü sırada bulunan Kemal Özhaseki ile Mert Bilaloğlu'nun birer puan farkla takip ettiği aktarıldı.

Organizasyonun 15 Ekim Pazar günü saat 12.00'den itibaren pilotlarla tanışma ve padok ziyaretiyle başlayacağının ve bu sırada izleyicilerin drift araçlarına daha yakın olabilme fırsatı elde edebileceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sonrasında sıralama turlarında en iyi puanları alan 16 pilotun tanıtımının ardından saat 13.30'dan itibaren nefes kesen mücadelelerin yaşanacağı eşleşmeler başlayacak. İkili eşleşmelerle devam edecek elemelerin ardından büyük finalde 2017 sezonu şampiyonu belirlenecek. Drift Kulübü tarafından gerçekleştirilecek organizasyon, saat 16.30'daki ödül töreniyle son bulacak."