Draymond Green'den 4 yıllık imza
NBA'de son 5 yılın finalisti Golden State Warriors, bu başarıda önemli pay sahiplerinden biri olan Draymond Green'in sözleşmesini yeniledi.
2012-13 sezonundan bu yana sarı lacivertli formayı giyen 1990 doğumlu oyuncu bu sezon 18.5 milyon dolar kazanacak ve gelecek yaz sözleşmesi sona erecekti. Üç kez All-Star seçilen Green, takımının 4 yıllık 100 milyon dolarlık teklifini kabul etti.
Kevin Durant'in ayrılığı ile büyük güç kaybına uğrayan Warriors Stephen Curry ile 2022, Klay Thompson ile 2024'e kadar süren kontratlar imzaladı.
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