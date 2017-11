Down Sendromu engel olmadı! Hedefim dünya şampiyonluğu...

Babası ve kız kardeşini 3 yaşında geçirdikleri trafik kazasında kaybeden ve annesinin isteğiyle yüzme sporuna başlayan Şahin, Türkiye ve uluslararası arenada katıldığı organizasyonlarda şampiyonluk ve dünya üçüncülüğü derecelerini elde etti.



Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan Down Kafe'de çalışan Şahin, Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ekim-4 Kasım tarihlerinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kelebekte açık yaş Avrupa rekorunu kırdı.



Down Kafe'de çalışan arkadaşları, madalya ile dönen Şahin'in mutluluğuna ortak oldu.

Şampiyon sporcu Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransa'da kırdığı rekor ve elde ettiği birinciliğin kendisini gelecek için motive ettiğini belirtti.

Avrupa'da elde ettiği şampiyonluğu Dünya Şampiyonası'na taşımak istediğini dile getiren Şahin, "Hedefim sırt üstü, kelebek ve serbest stilde dünya şampiyonu olmak. Babam ve annem için Türk bayrağını orada dalgalandırdım. Babam için dalgalandırmaya devam edeceğim." diye konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZE FEDA OLSUN"

Anne Hatice Şahin ise oğlunun 3 yaşından bu yana yüzme sporu ile uğraştığını kaydetti.

Hatice Şahin, "Bu başarı bizim değil devletimizin, milletimizin. Sekiz şehidimizin olduğu gün Tuğrul bu başarıyı elde etti. Şehitlerimize feda olsun. Tuğrul, Türk bayrağını babası için dalgalandırıyor. Biz, Türk milleti için, devletimiz için bu bayrağı dalgalandırdık. Tuğrul, dördüncü kez şampiyonluk yaşadı. Bu kez de rekor kırdı. Bundan sonraki hedefi inşallah Kanada'da dünya birincisi olmak. 2018 Temmuz'da Kanada'da düzenlenecek 9. Dünya Down Sendromlular Açık Yüzme Şampiyonası için çalışmalara başladık." dedi.

Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu da kendilerine gurur yaşatan Şahin'e teşekkür etti.