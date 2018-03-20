Down sendromlu sporcular engel tanımıyor

Önemli başarılar elde ettiler



Yüzme, cimnastik, atletizm, buz pateni gibi zorlu spor branşlarını aileleri ve eğitmenlerinin desteğiyle sürdüren down sendromlu sporcular, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettikleri başarılarla boy gösteriyor.

Ailesinin kaslarının gelişimi için 5 yıl önce yüzme kursuna yazdırdığı 17 yaşındaki down sendromlu İrem Öztekin, Fransa'nın başkenti Paris'teki Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda, 50 ve 100 metre kelebekte kendi yaş grubunda 2 dünya rekoru ve 5 madalya sahibi oldu.

Down sendromlu kızının kendisine tarif edilemez duygular yaşattığını belirten anne Melek Öztekin, "Onunla gurur duyuyorum. Bana kızın dünya rekoru kıracak deseler inanmazdım. Eskiden çekingen, sessiz olan kızım, spora başladıktan sonra daha girişken ve azimli oldu. Kendisine hedefler koyuyor. Dünya şampiyonu olmak istediğini söylüyor." dedi.

Ece birinciliği kimseye kaptırmıyor



İzmir'deki Urla Gençlik Spor Kulübünün tek down sendromlu sporcusu olarak 5 yıl önce cimnastiğe başlayan Ece Şen (17) de Türkiye şampiyonluklarını kimseye bırakmıyor.

2012 yılından bu yana Türkiye Özel Sporcular Federasyonu (TÖSFED) tarafından düzenlenen Türkiye Artistlik Cimnastik Şampiyonası'na katılan sporcu, her katıldığı yarışmada altın madalyalar elde etti.

Ece'nin cimnastikle tanışmasının hayatı için dönüm noktası olduğunu belirten anne Neriman Şen, "Ece'nin çember yapmak için bir yıl çalıştığını bilirim. Bıkmadan usanmadan, o çemberi yapana kadar uğraştı. Eğer yapabileceğine inanırsa kesinlikle vazgeçmiyor, gerçekten başarması harika." diye konuştu.

15 yaşında 20 madalya sahibi



İzmirli 15 yaşındaki down sendromlu Selin Durgut ise yeteneğini yüzme, dans, cimnastik ve buz pateni gibi farklı spor dallarında sergileyerek 15 yaşında 20 madalya elde etme başarısını gösterdi.

Anne Fatma Durgut, Selin gibi bir kızı olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çok büyük bir gurur. Down sendromlu olmayan bir çocuğa öğretmek için 1 kez uğraşıyorsanız biz 100 kez çabalıyoruz. 'Anne' diyebilmesini bile 2-3 yıl bekledik. Sporu da zor öğrendi ama azimliydi, pes etmedi. Bu zorluğun sonucunda güzel şeyler olunca mutlu oluyoruz."

Onat'ın hikayesi



İzmir'de yaşayan down sendromlu Onat Soysal da (23) annesinin öğrettiği yüzmedeki başarısıyla tüm engellilere örnek oluyor.

8 yıldır katıldığı TÖSFED Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda kendi yaş kategorisinde çeşitli branşlarda dereceler elde eden Soysal, milli takımla 2016 yılında İtalya’da düzenlenen DİSSİO Avrupa Şampiyonası'na katılarak 200 metre kelebekte final yüzdü.

Down sendromlu çocukların gelişimin zor olduğunu belirten anne Handan Aktaş, "Hayatımız hastanelerde geçti. Spor sayesinde çocuklarımızı birincilik kürsüsünde görmemiz bize gurur veriyor." dedi.

Futsalda milli takıma girdi



Yüzmede elde ettiği madalyaların ardından ilgi duyduğu futbolda kendisini geliştiren 19 yaşındaki Muammer Sinan Kuş, TÖSFED tarafından Futsal Milli Takımı'na seçildi.

Milli takımla birlikte Antalya ve Ankara'daki kamplara katılan milli sporcunun yüzmeden sonra hedefi futsalda milli takımla şampiyonluklar kazanmak.

Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda çok sayıda birincilik ve derece elde eden Sergen Aşkın (24) temmuz ayında Kanada'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Sergen'in spor sayesinde sosyalleştiğini söyleyen anne Semra Aşkın, down sendromlu bireylerin çocuklarını mutlaka sporla tanıştırması gerektiğini ifade etti.

Kanada için hazırlık yapan bir diğer yüzücü 22 yaşındaki Özgün Öktem de geçen yıl Fransa'da düzenlenen DSISO Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda, elde ettiği 200 metre kelebek ve 800 metre serbestteki Avrupa 4'üncülüğü derecesini ilerletmek istiyor. Anne Bediha Öktem, oğlunun artık kendisine hedefler koyduğunu ve yaşamını buna göre şekillendirdiğine dikkat çekerek, "Dünya Şampiyonası'nda oğlumun yarıştığını görmek orada Türk bayrağımızın dalgalandığını görmek bizler için çok büyük bir gurur." şeklinde konuştu.

Manisa'da 3 yıl önce sporla tanışan 14 yaşındaki İsmet Ulutaş da gülle atma ve atletizmde kısa sürede pek çok başarı elde etti.

TÖSFED tarafından geçen yıl Antalya'da düzenlenen müsabakalarda gülle atmada 4 dalda birincilik, 100 metre koşuda da Ege bölge birincisi olan İsmet Ulutaş, önümüzdeki bahar döneminde yapılacak yarışmalara hazırlanıyor.

Down sendromlu bireyler ailelerinin özveriyle yaklaşması gerektiğini ifade eden anne Çiğdem Ulutaş, "Onların bir adım ileri gittiklerini görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu bireylerin ellerinden tutuldukça yapamayacakları hiçbir şey yok." dedi.

Cimnastikte Almanya sınavı



Yüzme, bisiklet, basketbol ve cimnastikte çok sayıda başarı elde eden Alper Öztürk (25) de temmuz ayında Almanya'da düzenlenecek Down Sendromlular Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için çalışmaları sürdürüyor.

Geçmişte oğullarının romatizmal hastalıklar için ilaç kullandığını, spor başladıktan sonra bu rahatsızlıkların sona erdiğini anlatan anne Fatma Öztürk, "Spor dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite problemlerini de önledi. Kilo problemlerini ortadan kaldırdı. Tüm down sendromlu bireylerin ailelerine sporu şiddetle tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hem şampiyon hem garson



Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda bu yıl 200 metre serbest kategorisinde 3'üncü olan 18 yaşındaki Berkay Demirci'nin hedefi ise bu ay sonunda yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda altın madalyaya uzanmak.

Hayal dahi edemedikleri mutlulukları yaşadıklarını anlatan anne Naime Demirci, oğlunun aynı zamanda Bornova ilçesindeki Down Kafe'de garson olarak çalıştığını, kendi parasını kazandığını, kendileri için bundan daha büyük bir mutluluğun olmadığını dile getirdi.

"İyi ki dünyaya getirmişim"



Manisalı 15 yaşındaki cimnastik sporcusu Eda Atak, geçen yıl İzmir'de düzenlenen Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş madalya elde etti.

Kızının mayıs ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda derece almak için antrenmanlarını sürdürdüğünü bildiren anne Gülşen Atak, "Eda, spora başladıktan sonra öz güveni arttı. Yeter ki onlara bu imkanlar verilip, elinden tutulsun." açıklamasını yaptı.

Tenisle 9 yaşında tanışan 15 yaşındaki down sendromlu Elvan Gökkaya, daha sonra basketbol ve son olarak 5 yıldır da yüzme eğitimi alıyor. Yüzmede bu yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kendi yaş kategorisinde 100 metre sırt ve 100 metre serbestte 2'incilik elde eden Elvan, yüzme antrenmanlarının yanında İyilik Atölyesi kafesinde çalışıyor ve dans ediyor.

"İyi ki Elvan'ı dünyaya getirmişim." diyen anne Semra Gökkaya, toplumda onlara karşı olan ön yargıların kalkmasını istediklerini belirtti.

Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda denge ve tek bar kategorisinde Türkiye ikincisi olan 15 yaşındaki Umut Gökçeoğlu'nun başarılarıyla gurur duyan baba Hüseyin Gökçeoğlu da down sendromlu çocuklara yapılacak en büyük kötülüğün onları toplumdan saklamak olduğuna dikkat çekerek, down sendromlu çocukların azimleriyle ailelerini şaşırttığını kaydetti.