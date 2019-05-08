Douglas ile de her konuda anlaşma sağlandı
Galatasaray sağ bek için de düğmeye bastı.
Sivas’ta kiralık oynayan Douglas, Barcelona tarafından sözleşmesinin uzatılmama kararı verildiği için, bonservis bedeli ödenmeksizin alınacak.
Galatasaray, Babel’den sonra ikinci takviyesini sağ bek için yapacak.
Sarı kırmızılıların, Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen ve Barcelona Kulübü’nün serbest bırakma kararı alıp sözleşmesini uzatmadığı Douglas ile de büyük ölçüde anlaştı.Brezilyalı sağ bek ile de tüm şartlarda mutabık kalındığı öğrenilirken Galatasaray’ın bonservis bedeli ödemeden Douglas’ı kadrosuna katacağı belirtildi.
Böylece Babel’den sonra ikinci takviyenin 29 yaşındaki oyuncu olması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle