Douglas çıldırttı! Beşiktaş ve Galatasaray... | Transfer Haberleri
Transferi konusunda her konuda anlaşmaya varılan Douglas'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Başarılı sağ bek oyuncusunun menajerinden gelen herkesi şaşırttı.
Beşiktaş’ın her konuda anlaşmaya vardığı Douglas’ın menajerinden gelen talepler Siyah-Beyazlılar’ı çıldırttı.
Bonservisi elinde olan futbolcuyla ön protokol yapılmasına rağmen aldığı teklifler nedeniyle Beşiktaş’tan imza parası istemesi, yönetime geri adım attırdı.
Kartal, transferin daha önce konuşulduğu şartlarda gerçekleşmesini bekleyecek.
Douglas geçtiğimiz sezon başı Sivasspor için sağlık kontrolünden geçmişti;
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