Dostluk için iki ülkede ringe çıkacaklar

ALMAN otomotiv devleri Volkswagen ve Porsche’nin Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Hück, Türk – Alman dostluğu için Avrupa Şampiyonu Boksör Fırat Arslan ile boks maçı yapacak. Kendisi de eski boksör olan Hück, “Şov değil, gerçek bir dövüş olacak. Bizim sloganımız, ‘Sadece ringde dövüşebilirsiniz’ olacak. Türkiye’nin yöneticilerini Türkler seçti. Buna saygı duymak zorundayız, onlara ne yapacaklarını dikte edemeyiz” diye konuştu.





‘HAYAT KAVGA ETMEK İÇİN ÇOK KISA’

Almanya’da yaşayan Türklere atıfta bulunan Hück, “Politikacılar kavga ederse ülke insanları üzülür. Politikacıların tartışmaması evde anne ile babanın kavga etmesi gibidir. Anne ile baba kavga ettiğinde çocuklar mutsuz olur. Hayat kavga etmek için çok kısa” dedi.

ÖNCE ALMANYA’DA, SONRA TÜRKİYE’DE

Türkiye kökenli Almaya doğumlu Avrupa Şampiyonu boksör Fırat Arslan ise “Almanya’nın kalkınmasına 50 yıl önce nice Türk insanı destek oldu. Almanya bizim ekmeğimizi çıkardığımız yer. Türkiye ise vatanımız” dedi.

Hück ve Arslan ilk maçlarını Mart 2018’de Volkswagen ve Porsche Fabrikaları’nın bulunduğu Stuttgart’ta yapacak. Ardından Türkiye’de bir maç daha gerçekleştirecekler.