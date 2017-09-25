Dostluk bitmez

Ülkemizin sayılı derbileri arasında gösterilen Adana derbisi yine bugün nefesleri kesecek. Süper Lig’e geri dönmek isteyen Adanaspor ile Süper Lig’i hedefleyen Demirspor saat 20.00’de bir kez daha karşı karşıya gelecek. Derbinin havası da atmosferi de bir başka oluyor. Her maçta büyük bir heyecanın yaşandığı, kardeş kardeşin bile karşı karşıya geldiği derbide kentin iki güzide ekibi Adanaspor ve Demirspor kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. Ebedi dostluğun yeni aktörlerinin sahneye çıkacağı, tüm Adana’nın birlik olacağını umduğumuz derbide tek dileğimiz dostça başlasın dostça bitsin, hakeden kazansın…



FAİR PLAY ÇAĞRISI

Bugün Adana’nın Fatih Terim 5 Ocak stadı tarihi günlerinden birini daha yaşayacak. Keşke eskiden olduğu gibi tribünler yarı yarıya bölünse, Demirsporlusu da Adanasporlusu da derbiyi yan yana izlese ne güzel olurdu. Maçin ev sahibi Demirspor olacak, konuğu da Adanaspor… Karşılaşma öncesi yöneticiler, teknik direktörler, futbolcuları fair play çağrıları yaptı.

BİRLİK VE BERABERLİK

Sonuç ne olursa olsun iki ekibimiz de Süper Lig yolunda iddialarını, mücadelelerini sonuna kadar sürdürecek. Dileğimiz sonunda Adana’nın kazanması…

Haydi Adana Mavi Lacivert de bizim, Turuncu Beyaz da… Göstereceğiniz birlik ve beraberliğimiz örnek olsun. Sonuç el ele Süper Lig olsun…