DOST ACI KONUŞTU!

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Mls ekiplerinden Chicago Fire'ın yolunu tutan Bastian Shweinsteiger, başarılı bir dönem geçiriyor.

Shweinsteiger’e göre, Mls'in, Avrupa'ya yetişmesi için önünde en az 10 yıl var. Alman oyuncu her ne kadar Chicago forması giydiği için çok mutlu olduğunu söylese de, Mls'teki seviyenin, Avrupa'nın önde gelen liglerinin çok altında olduğu görüşünde.

Mls'in hala çok genç bir lig olduğunu vurgulayan Shweinsteiger; "ligimizin potansiyeli büyük. Ancak bu potansiyeli hayata geçirmek için zamana ihtiyacımız var. Mls'in, Serie-A ve Bundesliga gibi liglerin seviyesine gelmesi için, en az 10 yıl daha geçmesi gerekiyor" dedi.

Avrupa'nın en iyi oyuncuları transfer etmek için, sadece paranın yeterli olmadığını vurgulayan Shweinsteiger, ancak Mls'teki tüm ekiplerin aşama kaydetmesi halinde bunun gerçekleşebileceğinin altını çizdi. Geçen sezon devre arasında Amerika Mls Ligi yolunu tutan 33 yaşındaki Alman oyuncu 18 maçta forma giyerken, 2 gol sevinci yaşadı.

Chicago, 21 maçta topladığı 38 puanla, Doğu konferansında 2. basamakta yer aliyor.