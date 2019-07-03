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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
03.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dorukhan'da karar 5 Temmuz'da

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Dorukhan'da karar 5 Temmuz'da

İstanbul'daki ilk görüşmede anlaşma çıkmadı.

Dorukhan Toköz’ün Lazio’ya gidip gitmeyeceği 5 Temmuz Cuma günü netleşecek. İtalyanlar, 22 yaşındaki oyuncu için 8 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ama Beşiktaş, 12 milyon Euro’da diretiyor. Son kararı Lazio Başkanı Lotito verecek.

BEŞİKTAŞ, İtalyan kulübü Lazio’nun ısrarla istediği Dorukhan Toköz için kararını 5 Temmuz Cuma günü verecek. İki kulüp arasında yapılan görüşmede ilk etapta bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlanamadı. Lazio, siyah beyazlılara 8 milyon Euro teklif etti. Ancak kapıyı 15 milyon Euro’dan açan Beşiktaş yönetimi, 12 milyon Euro’ya kadar indi ve bu rakamın da sınır olduğunu vurguladı. Bunun üzerine Lazio yetkilileri son bir durum değerlendirmesi yapmak üzere ülkelerine gitti.

10 milyon Euro’nun altına olmaz

Siyah beyazlı yöneticilerle görüşmeleri gerçekleştiren Lazio Kulübü Sportif Direktörü Igli Tare, “Talebinizi bir kez daha başkanımıza sunacağım. Cuma gününe kadar süre istiyoruz” dedi. İstanbul’daki ilk görüşme sırasında Lazio Başkanı Claudio Lotito da telefonla katılmış ve fiyatın artırılmasına onay vermişti. Lotito’nun Beşiktaş’ın Dorukhan Toköz için istediği 12 milyon Euro’ya çıkması bekleniyor. Beşiktaş, elindeki en değerli oyunculardan biri olan Dorukhan’ı 10 milyon Euro’nun altına asla bırakmak istemiyor. Bu arada bir diğer İtalyan kulübü Udinese de Dorukhan Toköz için devreye girdi. Udinese’nin devreye girmesi Beşiktaş’ın elini pazarlıkta güçlendirdi.

Genk maçı kırılma noktası

GEÇEn sezon başında Eskişehirspor’dan transfer edilen Dorukhan Toköz, ilk aylarda çok fazla şans bulamadı. UEFA Avrupa Ligi’nde Genk ile oynanan maçta gösterdiği performans, kariyerinde kırılma noktası oldu. O maçtan sonra takımın değişmez isimlerinden olan genç yıldız, Avrupa da dahil olmak üzere, 27 maçta forma giydi. 22 yaşındaki futbolcu, 3 gol atarken 4 de asist yaptı. Siyah beyazlı takımda gösterdiği başarılı grafikle Şenol Güneş tarafından Milli Takım’a da seçilen Dorukhan Toköz, ay yıldızlı formayla başarılı bir görüntü ortaya koyunca, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

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