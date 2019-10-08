Dorukhan Toköz'ün sakatlığının perde arkası: 'Topa kaydım ama...'
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün yaşadığı sakatlık galibiyetin adeta önüne geçti. Genç futbolcu, hastanede sakatlığının nasıl olduğunu soran kaptan Burak Yılmaz'a bilgi verdi.
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek ligde rahat bir nefes alırken, maçın sonlarına doğru Dorukhan Toköz'ün yaşadığı sakatlık galibiyetin adeta önüne geçti.
Bu sezonun başından beri Burak Yılmaz'ın, Victor Ruiz'in, Atiba Hutchinson'un, Güven Yalçın'ın, Adem Ljajic'in sakatlıklarından çok çeken Kara Kartal, Dorukhan'ın sakatlığıyla adeta sarsıldı.
Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'dan transfer edilen ve 2 sezondur gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen genç yıldızın sakatlığı ise herkesi bir hayli şaşırttı.
Spor sahalarında ender görünen bir sakatlık yaşayarak dizindeki kıkırdaklarında kopma meydana gelen genç futbolcunun durumu takımı şoke ederken Dorukhan'ın sakatlığıyla ilgili gercek ortaya çıktı.
'NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM'
Asist Analiz'de yer alan habere göre; Hastanede sakatlığının nasıl olduğunu soran kaptan Burak Yılmaz'a bilgi veren Dorukhan Toköz, "Valla ağabey ne olduğunu anlayamadım topa kaydım ama o anda Vida da ordaydı galiba. Ona çarptım sonra kendimi acılar içinde buldum. Yapacak bir şey yok kader buymuş" dedi.
Dorukhan'ın 4 ay daha takımla antrenmanlara başlaması öngörülerken tam olarak hazır olmasının 5 ayı bulacağı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig takımı Eskişehirspor'dan transfer edilen 23 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, 2 sezonda siyah beyazlı formayla çıktığı 33 maçta 3 gol kaydedip, 3 de asist yapmayı başardı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle