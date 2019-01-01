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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
01.01.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Dorukhan Toköz: 'Yanlış yapsam da kötü niyetle yapmıyorum'

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Dorukhan Toköz: 'Yanlış yapsam da kötü niyetle yapmıyorum'

Genç futbolcu Dorukhan Toköz, Beşiktaş Dergisi’nin Ocak sayısına konuk olarak kendisi hakkında merak edilenlere cevap verdi.

Dorukhan Toköz’ün Beşiktaş Dergisi’ne verdiği röportaj şu şeklide:

Küçük yaşlarda sosyal hayattan çok futbola yönelme kararını aldığını belirten Toköz, "İnsan küçükken gezip tozmaya çok meraklı oluyor. Sokaklar cıvıl cıvıl, arkadaşlarınız dışarıda geziyor. Ben de yanlarında olmak istiyordum. Babam bana ’Bir karar vermek zorundasın. Arkadaşlarınla gezebilirsin ama o zaman da okula biraz daha ağırlık vermen lazım ya da futbolcu olmak istiyorsan ona göre dinlenmelisin ve yaşamalısın’ dedi. O ara benim için bir dönüm noktası oldu. Biraz zorlansam da sosyal hayatımdan daha çok futbola ağırlık vermeye karar verdim" şeklinde konuştu.

”BEŞİKTAŞ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TARAFTARINA SAHİP”

Beşiktaş’ın Türkiye’nin en büyük taraftarına sahip olduğuna vurgu yapan 22 yaşındaki genç oyuncu, "Büyük taraftarı olan kulüpte oynamak, bir futbolcu için çok güzel bir şey. Beşiktaş da, Türkiye’nin en büyük taraftarına sahip kulübü. İki sezon üst üste şampiyonluğu ve çok da iyi futbolcuları olan bir kulüp. Başka takımlarla da görüşmelerim oldu ama kalbim hep buradan yanaydı. Beşiktaş formasıyla ilk sahaya çıktığımda deplasmandaydık. Evimizde ilk dakikalarımı aldığımda muhteşemdi. Normalde çok heyecanlı bir insan değilim, daha sakin kalmaya çalışırım ama o taraftarın önünde inanılmaz heyecanlandım. Gerçekten taraftar beni çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

”HATA YAPSAM DA DAHA FAZLA SORUMLULUK ALIYORUM”

Takımdaki herkesin iyi niyetli olduğunu ve taraftarların da bunu farkında olduğunu söyleyen Dorukhan Toköz, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Normalde benim bölgem, ön libero, altı numara. Sekiz numara da çok oynadım. Ben hırçın futbolcuyum. Topu gördüm mü dayanamam. Almak için koşarım, basarım. Benim için takıma yararlı olmak, göz önünde olmaktan daha önemli. Benim üç gol attığım maçta 3-4 yenileceğimize, hiç gol atmayayım ama takım 1-0 yensin düşüncesiyle oynayan bir insanım. Biliyorum ki, yanlış yapsam da kötü niyetle yapmıyorum, hepimiz iyi niyetliyiz ve taraftar da bunun farkında. Beni desteklediklerini de biliyorum. En azından bir kişi daha fazla benim için dua etsin, bu hoşuma gidiyor. Hata yapsam da daha fazla sorumluluk alabiliyorum. Üçüncüye de aynı hatayı yapsam, beni alkışlayacaklarını biliyorum. Bu çok iyi bir şey. Taraftarlarımızdan her zaman bizi desteklemelerini, tezahürat yapmalarını istiyorum. Çünkü onlar sustukları zaman, biz de daha düşük performans gösterebiliyoruz. Ama karşı takımı ıslıklama gibi durumlar çok etkili oluyor. Mesela Trabzonspor maçında da, tribünler karşı takımı ıslıklamaya başladı, bizim tempomuz ve baskımız arttı."

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